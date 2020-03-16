找到安全回家的路 澎湖七美推路燈認養

澎湖偏鄉的離島七美，率先推出「路燈」認養政策，1盞路燈每年只要1000元，就可讓島上居民或遊客有一條安全回家的路。七美鄉有1300多盞路燈，活動1月底推出後，目前只認養有150多盞。

七美鄉長呂啟俊表示，公所今年1月分首推認養「路燈」活動，對財政拮据的地方偏鄉有莫大助益。尤其是一盞路燈，一年認養費用只要新台幣1000元，一來減輕公所公庫負荷，也提供鄉民一條明亮的道路返家。

呂啟俊說，七美鄉全島鄉道和村道上，設置路燈有1300多盞，每盞路燈都搭配有村里的代碼和編號開放供各界認養。目前已認養150多盞。其中，朱姓鄉民一口氣認養從七美消防分隊至民眾服務站路段上的40盞路燈最多。

依七美鄉公所新聞稿，為鼓勵地方人士參與地方建設，培養地方認同感，開放鄉內公有路燈認養，無論機關團體、公司行號、社會人士、個人都可參加。希望透過「點光明燈」概念，讓民眾認養路燈電費及維修費，共同提昇七美鄉生活品質，行善積德。

經認養路燈所捐助費用，公所開立收據供認養者依所得稅法規定，列舉扣除所得稅額減免稅捐，款項也將統籌專款專用於繳納路燈電費及執行路燈養護工作。希望各界響應公益。有興趣民眾可洽鄉公所財經課，電話06-9971007轉52。