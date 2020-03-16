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季節限定！ 六龜桃花心木林道落葉美景逼人
季節限定的落葉季到來！高雄市六龜新威森林公園有條近2公里的桃花心木林道進入落葉期，厚厚落葉鋪滿大地，蕭瑟景觀吸引不少遊客。今年是西元2020年，茂管處順勢推出「2020新威愛你」假日小市集，園區咖啡座另設示愛放閃牆，牆面蒐集85種語言的「我愛你」文字，更增添一絲浪漫氣氛。
新威森林公園位於六龜荖濃溪西岸台地，是遊客前往寶來、不老泡湯或至南橫天池必經道路，茂林國家風景區管理處所屬的新威行政中心位於桃花心木林道底端。茂管處指出，冬末春初進入桃花心木落葉期，綠葉轉紅黃後開始掉落，小徑上鋪滿落葉，景色詩情畫意。
近日桃花心木進入落葉期，浪漫美景吸引不少情侶檔相約出遊，紛紛在林道上留下美麗畫面。導覽人員說，落葉美景是季節限定版本，日前下雨催化落葉，桃花心木約一周左右就會落光發出綠芽，想要欣賞美景的人動作要快。
今年是西元2020年，諧音為「愛你、愛你」，茂管處2月至5月推出假日小市集，週六日造訪會有小農擺攤。新威行政中心內有休憩小站，銷售咖啡、飲品及簡餐等輕食，餐廳網美花牆設置85種不同語言的我愛你放閃牆，可供民眾拍照打卡。
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