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反向操作？ 防疫期間醫院不乏小美容加值健檢者預約

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
聯新國際醫院發現有些人反向思考，趁著防疫期間到醫院做臉部小美容。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院發現有些人反向思考，趁著防疫期間到醫院做臉部小美容。圖／聯新國際醫院提供

中央流行疫情中心要求新冠肺炎防疫期間儘量不到醫院，不過也有民眾反向思考，趁著這時候到醫院的人少，街上或上班時戴口罩不會被視為「怪人」，特地到醫院做臉部小美容。

也有年紀稍長或長者，包括暫時不能回大陸工廠的台商幹部、員工，趁著部分醫院春節後推出優惠專案預約安排健檢，有的因此做眼袋消腫、除斑、臉部雷射、美膚等醫美手術，對業績下滑的一兩成的醫美中心而言不無小補，同時為了做防疫，以前進醫院要自己找路，現在醫院規畫專用通道或有專人帶路，服務讓人有貴賓、VIP的感覺。

部分醫院不諱言，3月前因為口罩難買，連帶影響區域級以上的醫院看診人數，醫美也受影響。口罩實名制上路後口罩供需穩定，陸續有空姐、專櫃銷售、餐飲業服務人員來醫院做臉部雷射或注射美容，包括除皺、除斑、消除法令紋、蘋果肌，部位剛好都集中在口罩戴好戴滿的範圍，客人也不諱言就是趁著這波防疫來做美容。

聯新國際醫院尊爵美容醫學中心行政主任楊悅君表示，第一線服務人員因為外表儀容與形象的考量，不方便長時間戴口罩，目前全國防疫升級，不僅上班可以全程戴口罩，平常外出戴也不會有異樣眼光。防疫期間做臉部醫學美容，剛好可以減少戴口罩的尷尬，而且有更充裕的時間休養，幫助傷口恢復。

聯新國際醫學美容科主任許時琮指出，有些醫美治療會有小傷口或瘀青，需照護數日時間恢復，雷射除斑傷口結痂脫落需要7至10天，埋線拉提如果有輕微瘀青，大約1週時間恢復，戴口罩只要不悶熱，或是不要有太多講話的水氣，不影響傷口復原；如果是雷射術後，戴口罩反而有助於防曬與保濕。

另一類趁著防疫期間到醫院的族群是高端自費健檢，有些公司老闆或企業主管，平時忙於工作，挪不出空閒安排健康檢查；現在受疫情影響，許多活動和會議都取消或延期，甚至連出國行程都省下來，因此有較充裕時間到醫院做完整的健康檢查。

聯新國際醫院聯新尊爵健康會館副主任陳雅萍說，醫院在春節年後都順勢推出健檢優惠方案，檢查項目的組合更多樣化、選擇多，有些人喜歡利用年終獎金、紅包做加值健檢。今年疫情影響，不少主管、員工有多的時間可以利用，也正是投資自己與家人健康的好時機，於是預約加值健檢。

防疫期間做臉部醫學美容，剛好可以減少術後戴口罩的尷尬。圖／聯新國際醫院提供
防疫期間做臉部醫學美容，剛好可以減少術後戴口罩的尷尬。圖／聯新國際醫院提供

口罩 健檢 醫美

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