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高屏大橋機車道拓寬完成 今晨起全線通車

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
高屏大橋機車道，日後將會增寬1.75公尺。記者陳弘逸／翻攝
高屏大橋機車道，日後將會增寬1.75公尺。記者陳弘逸／翻攝

高屏大橋是往返高雄地區的交通要道，以往因機車道寬度不足，導致車禍事故頻繁，有鑑於此，公路總局第三區工程處去年12月展開高屏大橋機車道拓寬工程。施工期間，曾發生30多件車禍事故，甚至有3人死亡，引發各界關切與批評，今天上午6時高屏大橋南下機車道開放通車，比原定完工時間提早半個月完成。

歷時3個月高屏大橋機車道拓寬工程，交通部公路總局第三區養護工程處表示，橋上3線快車道的寬度，由原本各3.5公尺縮到3.25公尺，兩線機慢車道，日後將會增寬1.75公尺。

另外，「台1線高屏大橋南下外側車道」封閉施工將於今晚9時，分兩次進行刨鋪作業，最外側第三快車道預計在後天（3月18日）上午6時通車。

屏東縣交通隊表示，未來會持續評估高屏大橋使用狀況，改善後，會依未來每月或年事故交通量，再來觀察成效，若有必要也可能移動測速照相，也呼籲用路人應遵守交通規則。

今天上午6時高屏大橋南下機車道開放通車，比原定完工時間提早半個月完成。記者陳弘逸／翻攝
今天上午6時高屏大橋南下機車道開放通車，比原定完工時間提早半個月完成。記者陳弘逸／翻攝

車道 事故 車禍

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