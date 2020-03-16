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疫情應變 雄檢建置防疫偵查庭

中央社 / 高雄16日電

武漢肺炎疫情延燒，高雄地檢署今天說明防疫措施，除預先規劃人力運用及辦公場所應變計畫，並規劃人犯解送獨立進出動線、建置防疫偵查庭及遠距視訊開庭系統，維護偵辦順利。

高雄地檢署指出，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情未來可能變化，召開「疫情應變專組」會議擬定應變計畫及模擬線上開會，以維持公務正常運作。

雄署「疫情應變專組」由襄閱主任檢察官曾靖雅擔任召集人，打擊民生犯罪專組主任檢察官朱婉綺擔任疫情相關案件聯繫窗口，16名行政科室主管擔任專組成員，先行盤點各行政科室核心業務及防疫措施，預先規劃人力運用及辦公場所應變計畫。

「疫情應變專組」並針對疫情發展不同階段的人力運用、異地或分區辦公、居家辦公等預為規劃，務使防疫期間雄檢人力能維持在現有機關員額三分之二以上，以維護公務正常運作；內部召集的各項會議以現場及視訊會議模式雙軌併行辦理。

為防範感染風險，雄檢已於2月28日強化門禁管理，進入辦公大樓者均應戴口罩及體溫測量；針對有疫區居住旅遊史、接觸史及有發燒或急性呼吸道症狀被告、通緝犯，也規劃人犯解送獨立進出動線，建置防疫偵查庭及遠距視訊開庭系統，務使案件順利偵辦。

高雄地方法院也有因應武漢肺炎疫情措施，日前與雄檢偵審一起假檢警詐騙集團案，被告自日本返台應自主健康管理對象。為避免群聚風險疑慮，檢察官在「防疫偵查庭」訊問被告；法院接獲檢方聲請羈押禁見案後，立即通知另案開庭中的法官先暫時休庭，並迅速至「防疫法庭」開庭審理，裁准羈押禁見被告，務求防疫滴水不漏。

疫情 檢察官

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