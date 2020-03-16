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高市臨海局部土壤液化高潛勢 專家指可改良補強

中央社 / 高雄16日電

高雄市完成比例尺3千分之一液化潛勢圖的建置，並公告土壤液化潛勢區供民眾查詢。資料顯示局部臨海區等呈高潛勢的紅色，市府呼籲勿恐慌，專家建議地盤改良或補強可降低風險。

高市府工務局今天公告中級土壤液化潛勢圖資相關資料，提供市民透過網路查詢自家住宅或環境是否位於液化潛勢區域，並可提供建築及規劃參考。

資料顯示，臨海的茄萣、彌陀、旗津、小港及鹽埕區有局部地區為紅色呈現，即代表可能發生液化現象的程度；至於山區，多為綠色呈現。

高雄市工務局長吳明昌受訪指出，土壤液化潛勢圖可以透過門牌地址、道路交叉路口、地段地號、座標輸入方式查察。

他說，土壤液化潛勢圖所呈現的潛勢情形是依據建築法規定，以鑽探地層資料加上地下水位資料，計算設計地震狀況下，各區域可能發生的液化輕重程度。

液化潛勢分為3個潛勢等級，低潛勢綠色代表地基可能無影響或者輕微影響、中潛勢黃色代表地基可能有輕微至中度影響、高潛勢紅色代表地基可能有中度至嚴重影響。

工務局表示，去年針對人口、產業與交通分布密度較高的楠梓等18個行政區完成第一期計畫後，第二期計畫補充永安、彌陀等沿海與山區20個行政區域的土壤液化潛勢評估，並蒐集相關工程建設、房屋建築地質鑽探資料2萬多筆，鑽探補充進行558孔深度達30公尺調查。

吳明昌指出，土壤液化潛勢是在地震力、砂性土壤及地下水位等諸多因素綜合研判可能發生液化現象的嚴重程度，但並不表示地震時一定會發生土壤液化現象，呼籲民眾勿過於恐慌，可以透過地盤改良工法或適當的基礎設計都可以減少土壤液化可能導致的災害風險。

高雄市土壤液化潛勢分析第二期計畫總顧問技師呂彥龍接受中央社記者電話採訪指出，相關資訊提供選地、土地開發及老屋重建或耐震補強的參考，例如建築物施做連續壁可以強化建築安全性，另外在碼頭等開發上另有其它工法等。

土壤液化 建築 高雄市

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