高雄市海洋局提前部署 防新冠肺炎也不忘抵抗登革熱

新冠肺炎防疫工作吃緊，高雄市對登革熱的防治亦沒放鬆，高雄市海洋局提前針對轄下漁港加強內外積水容器、雜草、帆布、輪胎碰墊的清理，避免成為小黑蚊及登革熱病媒蚊孳生源，也請各區漁會偕同漁民同步防疫，維護健康。

高雄市海洋局轄管的各漁港辦公室，3月起已同步啟動登革熱防治自主檢查作業，加強港區水、陸域、溝渠、人孔蓋等環境整頓，以及清除漁港周圍覆蓋網具的塑膠布、帆布及港區碼頭輪胎、碰墊的積水，另也撒粗鹽到隱蔽難清輪胎內緣或溝渠，抑制病媒蚊。

海洋局長趙紹廉表示，天氣逐漸變熱，提早防治登革熱並做好防疫，就能減少傳播，所以除了港區環境整頓及緊急化學防治外，也請各區漁會加強宣導漁友強化「巡、倒、清、刷」的防疫原則，降低漁民及相關從業人員遭病媒蚊叮咬。