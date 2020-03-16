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高雄市海洋局提前部署 防新冠肺炎也不忘抵抗登革熱

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市海洋局責成各區漁會，加強港區等環境清潔消毒，防治 登革熱。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局責成各區漁會，加強港區等環境清潔消毒，防治 登革熱。圖／高雄市海洋局提供

新冠肺炎防疫工作吃緊，高雄市對登革熱的防治亦沒放鬆，高雄市海洋局提前針對轄下漁港加強內外積水容器、雜草、帆布、輪胎碰墊的清理，避免成為小黑蚊及登革熱病媒蚊孳生源，也請各區漁會偕同漁民同步防疫，維護健康。

高雄市海洋局轄管的各漁港辦公室，3月起已同步啟動登革熱防治自主檢查作業，加強港區水、陸域、溝渠、人孔蓋等環境整頓，以及清除漁港周圍覆蓋網具的塑膠布、帆布及港區碼頭輪胎、碰墊的積水，另也撒粗鹽到隱蔽難清輪胎內緣或溝渠，抑制病媒蚊。

海洋局長趙紹廉表示，天氣逐漸變熱，提早防治登革熱並做好防疫，就能減少傳播，所以除了港區環境整頓及緊急化學防治外，也請各區漁會加強宣導漁友強化「巡、倒、清、刷」的防疫原則，降低漁民及相關從業人員遭病媒蚊叮咬。

「目前正值新冠肺炎防疫期間，也不能忽略登革熱可能帶來的疫病」，趙紹廉說，防疫視同作戰，加強並落實環境清潔是最好的防疫策略 ，每個人都做好防蚊措施，就能減少登革熱的威脅，萬一有出現發燒、骨頭關節及肌肉疼痛、出疹、後眼窩痛等登革熱疑似症狀，務必儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史。

新冠肺炎疫情正熱，高雄市海洋局也不忘加強港區等環境清潔消毒，防治登革熱。圖／高雄市海洋局提供
新冠肺炎疫情正熱，高雄市海洋局也不忘加強港區等環境清潔消毒，防治登革熱。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局防治登革熱作業提前部署，針對廢輪胎等的病媒蚊易孳生的地方撒粗鹽防範。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局防治登革熱作業提前部署，針對廢輪胎等的病媒蚊易孳生的地方撒粗鹽防範。圖／高雄市海洋局提供

登革熱 新冠肺炎 病媒蚊

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