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李鴻源替高雄治水打90分 建議加強公民參與

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
水利專家李鴻源(左)及高雄市水利局長李戎威。記者蔡孟妤／攝影
水利專家李鴻源(左)及高雄市水利局長李戎威。記者蔡孟妤／攝影

高市府今召開治水座談會，再度找來水利專家李鴻源等人來商討治水。李鴻源說，他對高雄市政府過去1年治水效率打90分，在短時間內，把1萬500個箱涵破洞都盤查出來，並列出最需要治理的236個，修補完成95%，非常有效率，但建議要加強公民參與，讓市民充分了解政府做了什麼事。

高雄市水利局長李戎威說，專家學者們期望水利局未來能夠加強公民參與的部分，水利局會在未來的工作中，加強跟民眾的一些溝通，也希望各位市民繼續支持水利局治水工作。

李鴻源說，防汛期快到了，今來了解去年跟高雄市討論的問題進度如何，很高興市府在去年這一年間，把所有的問題盤整出來，做了一些顯著的改善，今年也再提出計畫、期程，相信今年做完以後，高雄市的淹水會有顯著的改善。

但他提醒市府，要加強公民參與，做了這麼多的事情，應該要讓高雄市民充分了解有多少效果、今年做完又會有多少效果，可能的話用電腦模式把它呈現出來，算給大家看。

李鴻源說，高雄水域有很多屬於水利署六河局、七河局跟南水局管轄，今天高雄市提出計畫，也相信水利署也做了很多事，如何把它整合在一起，告訴高雄市民，不管是中央政府還是地方政府，去年一年做了多少努力，今年還會有多少努力，最重要的是，會有多大的效果，這是他這趟來的主要的目的。

李戎威說，高雄市箱涵的修補，去年修復目標是236處，目前還剩下10處，完成百分之95以上。另去年提出來的68處的易淹水點，市府已完成22處，完成的部份還得再觀察，還沒有完成的部份，有一些施工中及必須要跟中央政府或是市府另外再爭取預算的，會繼續再努力，逐步來執行。

對於高雄市政府過去一年治水效率，李鴻源說，打90分沒問題。另他也跟市府談，除工程手段，也可用非工程手段，如公園改造、綠地改造等，用最少的錢也能達到效果。相信今年高雄治水一定會再比去年進步很多。

高雄市 治水 李鴻源

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