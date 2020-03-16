金門海巡新艇進駐烈嶼 查緝防疫再添生力軍
海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊今天表示，第3艘新建多功能艇已進駐烈嶼海巡分隊，即將投入海上巡緝與防疫工作，為金門海域注入強心針，提升海巡執勤強度及取締能量。
金門海巡隊發布新聞稿指出，艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造50艘沿岸多功能艇，第3艘CP－1022最近完成驗收交船運抵金門，進駐烈嶼海巡分隊後，隨即展開操駕訓練，投入海上巡緝與防疫工作。
金門海巡隊副隊長駱天雄受訪表示，艦隊分署考量近期金門海域治安情勢嚴峻，中國大陸快艇多趁漁汛期間入侵禁止、限制水域，在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間，陸船越界作業不但危害台灣地區珍貴海域資源，更可能成為防疫破口。
艦隊分署彈性調整新造沿岸多功能艇配置單位，將第3艘完工的沿岸多功能艇即刻撥交金門海巡隊，提升巡邏密度與勤務強度，嚴防海上產生防疫破口。
金門海巡隊指出，新造沿岸多功能艇船長11.86米、船寬（含浮管）3.4米、排水量8噸，材質採用玻璃纖維並搭配900匹馬力，最高航速可達45節（時速約80多公里），續航力達288浬（約553公里），同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為台澎金馬最快、最靈活的執法快艇。
駱天雄表示，今年一月新造多功能艇運抵金門後，隨及立下首功，成功攔截圍捕扣留越界中國大陸漁船，金門海域再添一艘執法利器，未來在雙艇合擊下，將可有效嚇阻陸船越界作業，保護台灣地區漁業資源並防堵新型冠狀病毒等自海上入侵。
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