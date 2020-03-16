金門海巡新艇進駐烈嶼 查緝防疫再添生力軍

這是一場特別的放映會，没有選在電影院，而是選在婚宴餐廳，放映影片《媽媽說要去抓魔神仔》，談失智者照護。這是高雄長庚紀念醫院繼107年推出失智症紀錄片《媽媽說紅茶是鹹的》，再拍新作，同樣觸動人心。

2020-03-15 23:43