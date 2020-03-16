街友防疫 高市成立「口罩即時應變小組」送口罩

由於街友無固定活動時間，為了加強街友防疫措施，高雄市社會局成立「口罩即時應變小組」， 以「不定時」、「不定點」的巡迴訪視服務，提升街友觸及率，只要遇到未配戴口罩的街友，立即提供3片口罩，並宣導防疫重點。

社會局表示，市府原已於街友服務中心及定點發放餐食處，進行衛生管理、發放口罩等，但由於街友無法固定時間，出現於相同地點的生活特性，現在再成立「口罩即時應變小組」，以2位社工為一組，展開及時發放口罩作業。

社會局表示，「口罩即時應變小組」以「不定時」、「不定點」的巡迴訪視服務，並擴大範圍、增加地點，提升街友觸及率，只要遇到未配戴口罩的街友，立即提供3片口罩，並宣導防疫重點。