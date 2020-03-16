罷韓控兼任高市選委會主委 陳雄文：不妥可求修法

高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，被指違反公職人員利益衝突迴避法規定。他今天回應，依法執行辦理，很多縣市都是副市長兼任，如果公民團體認為不妥，可以尋求修法。

罷免高雄市長韓國瑜的公民團體「Wecare高雄」，今天到監察院遞送陳情文，並指控高市選委會頻頻打壓，甚至以按件計酬方式，鼓勵剔除連署，寄發查詢單。

公民團體進一步指出，陳雄文是政務副市長，符合公職人員利益衝突迴避法的第2條，以及行政程序法的第32條資格，且他的職務任免與否，將隨著罷免投票結果有所影響，因此應迴避高市選委會主委職務。

陳雄文接受中央社記者採訪表示，一切依法執行、依法辦理。加上中選會主委李進勇日前已表示，依法任用就沒有問題，很多縣市也都是由副市長出任選委會主委，如果公民團體認為有問題或不妥，可以尋求修法。

公民團體指出，高雄市選委會除給予查對連署書人員一張2元的按件計酬費用外，確認剔除再加發3元，還擬鼓勵基層公務員認定偽造連署單，之後依照中選會查對作業要點寄發查詢單連署人，高雄選委會會再加發25元。

選委會今天發布新聞稿澄清，這項作業僅屬其他機關支援加班費用的探討，但之後考量市府並無充裕財源，將無法支付費用，目前已未再研議，每查詢1人給作業費25元並非事實。

選委會說明，當初是請其他機關同仁支援查對，沒給予加班費，且這項查詢作業與一般查對不同。除了要判斷須查詢的原因，還須以雙掛號郵件加上回執，以及書寫大宗郵件聯單上的姓名住址等，回收後還要回原區里登錄名冊，相當耗時耗工，所以才以加班工時費用，換算成給予每處理一件25元的費用。