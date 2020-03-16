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福山里2階罷韓連署份數全市最多 里長稱未見擺攤

中央社 / 高雄16日電

「Wecare高雄」等公民團體日前整理2階罷韓連署書，發現份數最多的區域在左營福山里。高市府今天說，福山里長說沒看到連署擺攤，怎會有數據；市府不評論，但主辦單位應釋疑。

高雄市長韓國瑜上午出席前鎮區中山四路東側跨越前鎮運河銜接凱福街車行橋工程說明會，未安排接受媒體聯訪，改由市府新聞局長鄭照新接受相關採訪。

「Wecare高雄」日前整理第2階段罷韓連署書，發現份數最多的在左營區福山里，鄭照新回應，有看到相關報導，但有趣的是，連福山里里長都說不曾看到罷韓連署擺攤，怎會有這樣的數據出來。市府不評論，但主辦單位應對相關疑惑說明。

左營區福山里里長葉德龍接受中央社記者採訪表示，不曾看過罷韓連署來擺攤，應是福山里里民人口數最多，是人口比例的問題。

另外，針對前高市府吳姓攝影官涉嫌潛入韓國瑜上任後的市長辦公室偷竊，市府之後已提告，並懷疑遭到監聽，鄭照新表示，相關案件進入司法調查程序，一切都尊重司法調查，目前以推行市政為主，也希望真相調查清楚。

罷韓 韓國瑜 鄭照新

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