開春第一採 美濃千歲團採茶志工展現好身手

時序來到3月，高雄美濃獅型頂茶園也進入採茶季。在晨光照耀下，今天五穀宮「千歲團」採茶志工齊聚山頂進行開春第一採，平均年齡超過70歲的阿公、阿婆開心說笑，欣喜今年也會出產好茶供奉神農大帝，30年不中斷的廟宇採茶文化繼續延續下去。

美濃獅型頂五穀宮四周栽種三處茶園，雖然海拔只有130公尺，但地勢居高臨下，三面環山又南偎荖濃溪，長年水氣充足孕育獨特山茶。每逢採茶季節到來，廟宇志工戴斗笠與水桶彎腰採茶，畫面自然又和諧。

千歲團採茶志工約20人，包含多對夫妻檔，眾人因信仰託付投入採茶，採茶時間漫長，還會面對濕滑陡坡與蟲蚊叮咬等挑戰。78歲宋清光說，加入採茶團十幾年，當年因人手不足加入採茶，採茶跟摘九層塔很像，下手要俐落不拖延，對長年務農的人來說不會辛苦。

採茶告一段落後，管委會工作人員備妥「採茶飯」，千歲團志工們紛紛放下手邊工作吃早餐，眾人談天說笑，邊吃飯邊品嘗親手摘採茶葉揉製出來的山茶，一旁還有山歌師傅陳旺恭彈奏樂器，氣氛和樂。

五穀宮山茶早年全用來供奉神明與招待香客，近年山茶建立知名度，不少人指名訂購，收入全當廟宇基金。管委會主委曾永松說，採茶工人全是自願幫忙，年紀至少都有70歲，這樣的採茶文化延續30年之久；茶園使用有機肥栽種、沒有農藥殘留，今年雨水充足，採得茶菁120斤，約可製作25斤茶葉，可預見山茶的好品質。