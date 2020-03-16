高雄治水座談 韓國瑜再找李鴻源把脈

5月汛期將至，高市府再度邀請水利專家李鴻源等人到高雄召開治水建言座談會，市長韓國瑜致詞說，市府治水成效已初步達成，市府除了持續盤點、打通瓶頸，在超過設計標準時，在現有水利設施仍不足的情況下，如何減少水患影響程度，是市府必須積極面對的課題。

高雄治水建言座談會上午在市府召開，韓國瑜及市府團隊與李鴻源等專家學者商討如何治水防汛。韓國瑜感謝李鴻源團隊再次蒞臨高雄，去年李鴻源一行到高雄提出治水建言，曾許下一個豪語，就是希望2到3年把高雄的水患連根拔除。

韓國瑜說，這1年來，市府治水的初步治理成效，相信高雄市民可以感受得到，的確治水初步效果有達成，且效果非常好。去年3月29日，市府召開治水的總體檢及行動方案，李鴻源團隊為高雄治水把脈，並提出短、中、長期治水的建言。從去年的汛期跟前一年比較，深信市民可以感受到治水的成效的確已經出現。

韓國瑜說，高雄市轄管的面積達3千平方公里，屬於中央管的河川有3條左右、13條支流，中央管的區域排水溝有4條，屬於高雄市管區的排水溝有120條，區域總排水長度398公里，流域的幅員廣大，治水一直都是高市努力的重點工作。

韓指出，面臨氣候變遷，隨著環境風險不斷上升，尤其是都市防洪面臨到的課題，包括一、都市開發行為造成逕流增加。二、市區下水道因為河川水位過高，而排水不易。三、短延時降雨，無法及時排水，四、逕流量增加，沒有辦法有效的管控。

韓說，市府除了持續盤點、打通瓶頸外，在超過設計標準時，在現有人水利設施仍有不足的情況下，如何減少水患影響程度，是市府必須積極面對的課題。

韓表示，今會議主要由水利局報告108年度治水努力成果，並提出易淹水地區改善計畫。針對抽水站建置及機組更新，提出健康檢查成果，同時以愛河為例，提出因應氣候變遷，面臨相關治水的挑戰性探討，作為本次會議重點。各位提出的寶貴意見，市府也會歸納蒐集起來，作為下一階段治水重要的參考意見。