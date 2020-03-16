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高雄規畫空品維護區 港區為優先

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄規畫空品維護區，會以大型柴油貨車進出頻繁的港區為優先。圖／台灣港務公司提供
高雄規畫空品維護區，會以大型柴油貨車進出頻繁的港區為優先。圖／台灣港務公司提供

空汙法大修，授權地方可因地制宜畫設空品維護區，禁止或限制特定車輛進入，以改善空氣品質，高雄市環保局說，會以空氣品質需要特別保護的澄清湖風景區及大型柴油貨車進出頻繁的港區等為優先畫設對象，目前還在與相關管理單位協商中，尚未送環保署審查。

高雄市環保局說，環保署在去年10到11月剛函頒空品維護區畫設原則，環保局原則上會以空氣品質需要特別保護的風景區，或是大型柴油貨車進出頻繁的港區等為優先畫設對象，目前計畫還在研議中，尚未送署審查。

環保局初步規畫，高雄港車流量大，污染負荷大，1-3期老車柴油車多，管制時段周一到周五上午8點到下午5點，要求進入車輛應領有柴油車自主管理合格標章。

澄清湖風景區是大高雄水質水源保護區，也是知名觀光休憩風景，管制時段是假日上午6點到下午5點30分，要求進入遊覽車應領有柴油車自主管理合格標章，要求遊覽車輛應符合當期別排放標準，規畫現階段推動行動檢測站。

空氣品質 柴油車 遊覽車

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