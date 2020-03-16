影／韓國瑜走動管理 巡看尚未施工的橋梁工程

高雄鳳山五甲和前鎮草衙地區被前鎮運河阻隔、經濟發展受限，高雄市政府為順應地方民意並考量地方發展需求，目前正規畫在交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，以解決兩岸居民交通需求，今天高雄市長韓國瑜前往現場勘查，由於工程還在規畫中，韓國瑜看了現場，希望市民為這座橋命名，並允諾在明年8月完工通車。

針對外界認為，這項工程還在規畫中，市長韓國瑜為何提早到現場巡看，外界認為有作秀意味，新聞局長鄭照新說，市長韓國瑜走動式管理，鎖緊市政推動的螺絲，非常正常，讓市民了解公共建設的進度，是市政工作中非常重要的一環。

高雄市工務局長吳明昌表示，前鎮及鳳山五甲地區被前鎮河所分隔，前鎮河東西兩側民眾欲往返通行對岸，僅有媽祖港橋做為區域相連通道，尤其是鎮海路沿線居民，若要穿越前鎮河至五甲公園運動、通學通勤時，需往南至媽祖港橋繞行，對於兒童、老人及行動不便者而言相當不便，降低五甲公園綠地的利用率，且因車輛繞行而增加媽祖港橋交通壅塞，影響附近地區交通順暢。