原鄉的綠色奇蹟山蘇 透過農工循環基地產值大躍進

中低海拔的山地野菜山蘇，被原民的屏東縣獅子鄉視為「上天賜予的綠色奇蹟」，但可販售的嫩葉部分，占全株不到兩成；獅子鄉山蘇產銷斑透過縣府與工研院合作打造的「農工循環基地」協助技術媒合，以低溫保色乾燥技術將山蘇粉末化，讓要丟棄堆肥的格外品變身為高價的食品添加粉，再加工製成山蘇餅乾及麵條等食品，多家食品廠商已有合作意願。

縣府城鄉發展處說， 「農工循環基地」是個農工跨領域整合服務平台，扮演媒合農戶、食品加工廠及技術提供者的橋樑，藉由把廢剩循環原料經過與工研院技術的配對，搭接異業生產與行銷通路，將在地第一、二及三級產業結合成循環產業生態鏈，進而產生產業群聚的力量，期許透過此方式將屏東打造為全國食農資源循環產業的領頭羊。

屏東獅子鄉盛產山蘇，1株山蘇主要採收15%的嫩葉部分銷售，其餘85%粗葉部分修枝後成為堆肥，獅子鄉山蘇產銷班為能將汰除品有效利用，委請「農工循環基地」協助技術媒合，導入低溫保色乾燥技術將山蘇粉末化，使原本要被丟棄當堆肥的格外品變身為每斤上千元的食品添加粉，並開發餅乾及蘇麵條等食品，已有多家廠商洽談合作。

城郷發展處說， 屏東永大檸檬1年檸檬皮渣就超過6000噸，去年透過引進工研院生態加值化技術，利用青貯發酵特殊菌種、製程與系統，將堆積成山的檸檬皮渣開發成為牛的飼料添加劑，生物實驗更顯示能強化牛隻健康及增加牛奶產能，下月將舉辦成果發表會；基地平時除提供場域租借、預約及諮詢服務外，今年將舉辦多場技術說明會、產業媒合會、座談會、產業六級化課程與產業遊程活動等。

獅子鄉長周英傑說，山蘇是全鄉第2大經濟作物，面積400多公頃，只要半個月就可採收，且全年都是產季，只需施肥、加水、避開陽光，因好種且是高價蔬菜，是鄉民的重要農產品，每斤40至50元間，有機認證的山蘇已打進全國連鎖生鮮超市通路，價格更好；現在格外品透過技術變身為高價的食品添加粉，產值倍增，帶動原鄉農業經濟再升級。