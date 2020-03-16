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因愛回六龜 高雄型農夫妻找回台灣原生茶滋味

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
李勇德說，烘焙後茶香濃郁，一般烏龍茶大約能泡5至6泡，山茶泡8到10泡不成問題。記者謝梅芬／翻攝
李勇德說，烘焙後茶香濃郁，一般烏龍茶大約能泡5至6泡，山茶泡8到10泡不成問題。記者謝梅芬／翻攝

台灣茶馳名全球，但早期大多從大陸移植而來的茶種改良而成，其實台灣有自己的原生山茶，數百年來生長在中央山脈以南的深山，李勇德及何佳薇這對年輕夫妻，因為愛回到高雄六龜種茶，在十八羅漢山以友善耕種的模式復育台灣原生山茶，要振興這個曾在莫拉克風災受創慘重的社區，找回原生茶的茶香年代。

何佳薇多年前離開六龜到北部工作，先生李勇德在花蓮擔任海巡人員，夫妻倆聚少離多，這也是許多現代夫妻迫於無奈的生活寫照。直到獨居六龜的父親開口問：「你們要不要回來種茶？」觸動了這兩個南部小孩想家的渴望，兩個人因為對父親的愛、對家鄉的愛、對原生山茶的愛，兩年內先後辭去原有的工作回鄉，一起種起台灣野生山茶。

高雄市農業局說，山茶從前是高雄六龜農民自摘、自製的日常飲料，養在深山人未識。經過高雄型農培訓的李勇德夫妻，創立自有茶品牌「發現•山茶」，決定依著山茶特性友善種植，野放管理，只澆水定根、人工除草，不用藥也不施肥。

父親和叔叔們看了直搖頭，笑這對憨傻仔遲早會餓死，初期只好先施用豆渣當肥料讓長輩安心，但其實原生山茶有極佳的抗病蟲力，即便是長在山裡的武夷茶體質也很強健，減量肥料後，長出來的茶葉健康結實，烘焙後茶香濃郁，一般烏龍茶大約能泡5至6泡，山茶泡8到10泡不成問題。

踏入茶產業後，何佳薇發現茶和蔬菜水果在販售上的差異，蔬菜水果是每天的必須品，人人都會買，但是茶不一樣，喝茶的客群較兩極，對於茶只想做到「好好喝茶」這件事。為控制品質，兩夫妻分工合作，一個學種茶，一個學製茶，把「發現•山茶」茶園定位在自然農法耕作和製茶的精緻上，更把現在住的檜木老房子，規畫出可以接待的茶空間，讓訪客來到六龜有個休憩喝茶，認識在地山茶文化的空間。

訪客透過喝茶體驗純淨原生茶的風味、認識在地文化，他們也因為茶認識不同領域的客人，拉近人與人之間距離。

李勇得說：茶農在高雄是少數族群，他們的夢想很簡單，就是希望在家鄉安身立命、為社區發展盡力。今年新設置了品茶空間，只要有多一個人因此看見台灣原生山茶的美好。

李勇德（右）及何佳薇（左）這對年輕夫妻，因為愛回到高雄六龜種茶，在十八羅漢山以友善耕種的模式復育台灣原生山茶，要振興這個曾在莫拉克風災受創慘重的社區，找回原生茶的茶香年代。記者謝梅芬／翻攝
李勇德（右）及何佳薇（左）這對年輕夫妻，因為愛回到高雄六龜種茶，在十八羅漢山以友善耕種的模式復育台灣原生山茶，要振興這個曾在莫拉克風災受創慘重的社區，找回原生茶的茶香年代。記者謝梅芬／翻攝
李勇德（右）及何佳薇（左）這對年輕夫妻，因為愛回到高雄六龜種茶，在十八羅漢山以友善耕種的模式復育台灣原生山茶。記者謝梅芬／翻攝
李勇德（右）及何佳薇（左）這對年輕夫妻，因為愛回到高雄六龜種茶，在十八羅漢山以友善耕種的模式復育台灣原生山茶。記者謝梅芬／翻攝

六龜 夫妻

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