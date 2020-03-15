機車汰舊換新無補助 高市：二行程機車不多了

中央政府對電動機車與七期環保機車祭出補助，高雄今年成為六都唯一沒有汰舊換新機車補助的城市惹議。高市環保局今天表示，考量全市二行程機車不多，因此未再編列補助，將評估新的補助方案。

民進黨高雄市議員高閔琳對此在臉書貼文痛批，韓國瑜上任一再強調對抗空污要用重拳，如今卻「沒了補助」，重拳打擊空污恐又淪為空話。

高雄市環保局發布新聞稿回應表示，高雄市二行程機車數量歷年來補助淘汰量遠高於全國，經統計民國105年至108年共淘汰了24.8萬輛，汰換數量全國第一。

環保局又指出，市府考量這2年高雄市的二行程機車已所剩不多，空污基金也嚴重不足，因此未再編列補助預算，但為持續鼓勵民眾購買低污染的交通工具，環保局正在盤點空污基金現有經費，評估研議新的方案，很快就會推出來。