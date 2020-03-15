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台糖種電再踢鐵板 彭厝農場光電計畫被指可能影響黑鳶

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
根據屏科大鳥類生態研究室近年的衛星追蹤和野外觀察結果，彭厝農場其實是高屏地區黑鳶重要的覓食棲地，農民整地翻耕時期，成群的黑鳶常會盤旋在耕耘機後方，是野生動物與農地共生的經典畫面。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
根據屏科大鳥類生態研究室近年的衛星追蹤和野外觀察結果，彭厝農場其實是高屏地區黑鳶重要的覓食棲地，農民整地翻耕時期，成群的黑鳶常會盤旋在耕耘機後方，是野生動物與農地共生的經典畫面。圖／屏科大鳥類生態研究室提供

繼台糖計畫在屏東縣萬巒鄉新赤農場推農電共生，引起地方抗議砍樹種電後，最近又傳出台糖計畫在屏東彭厝農場規畫營農型的太陽能光電專區，由於當地是屏東少數大面積的完整農地，目前種植毛豆外銷日本，附近常有黑鳶聚集，台糖種電計畫立刻引來生態團體的質疑，台糖重申不會破壞農地，縣府則說尚未收到台糖申請案。

彭厝農場佔地廣達470公頃，根據屏科大鳥類生態研究室近年的衛星追蹤和野外觀察結果，彭厝農場其實是高屏地區黑鳶重要的覓食棲地，尤其是當農民整地翻耕時期，成群的黑鳶會盤旋在耕耘機後方，伺機捕食被翻出的小動物，是野生動物與農地共生的經典畫面。

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊疾呼，若要在此處設置光電板，不僅有破壞優良農地的疑慮，更需要審慎評估是否會對黑鳶生存造成影響。

她說，黑鳶是老一輩長者印象中常常出現在田區的老鷹，全台最低曾不到200隻，近年來經政府調整農藥和滅鼠政策，黑鳶族群開始緩步回升，到2019年底的普查數量已達到709隻，如果農地被大量「種電」，很可能影響黑鳶棲息。

台灣猛禽研究會的秘書長蔡岱樺也呼籲各單位在考量綠能或開發案時，能夠避開保育類動物出現的「熱區」。他說，雖然台糖稱初期規畫的光電板面積2.94公頃並不大，但是在農地種電的風潮下，他們擔心完整農地可能會被蠶食鯨吞。

面對外界質疑，台糖再生能源小組組長梁耀光則表示，台糖推動的營農型光電計畫是農地農用為核心，再結合綠能設施，其摭蔽率只有40%，而且台糖在彭厝農場提出的「屏東彭北蔬菜區農田共生示範計畫」僅約3公頃，並不會破壞農地的完整性；他說，這項計畫尚需經農委會核定，台糖會再與地方溝通。

根據屏科大鳥類生態研究室近年的衛星追蹤和野外觀察結果，彭厝農場其實是高屏地區黑鳶重要的覓食棲地，農民整地翻耕時期，成群的黑鳶常會盤旋在耕耘機後方，是野生動物與農地共生的經典畫面。圖／屏科大鳥類生態研究室提供
根據屏科大鳥類生態研究室近年的衛星追蹤和野外觀察結果，彭厝農場其實是高屏地區黑鳶重要的覓食棲地，農民整地翻耕時期，成群的黑鳶常會盤旋在耕耘機後方，是野生動物與農地共生的經典畫面。圖／屏科大鳥類生態研究室提供

農地 屏東縣 種電

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