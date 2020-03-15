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高雄長庚、鳳山醫院明起再限縮 1天限1人探病
世界衛生組織12日宣布新冠肺炎進入「全球大流行」，高雄長庚、鳳山醫院探病管制措施再趨於嚴格，探病頻率由單日2次降為1次。院方表示，一般病房與加護病房新規定，明天起（3月16日）每天僅一個時段開放1人入院探病，希望民眾配合防疫措施，以降低群聚感染風險。
因應新冠肺炎疫情，2月29日起，高雄長庚、鳳山醫院的一般病房僅開放上午11點至12點，下午4點半至6點探視病患，一天2次，每位住院病患限制2人探病、1人陪病。
長庚醫院指出，疫情趨嚴峻，明天起探病時間縮減為一天一次，一般病房是每日上午11點至12點，加護病房 11點到11點半，而且探病人數由2人降為1人，陪病人數維持1人，未來不排除全面禁止親友入院探病。
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