石頭公庇佑鄰里幼童 高雄山南宮有景有故事

明清時期，二仁溪可行船至高雄內門，河岸兩側常氾濫成災，高雄內門區山南宮供奉吳府千歲庇佑庄民，歷史超過300年。山南宮緊鄰群峰羅列、寸草不生的惡地地形，小山峰猶如木偶爭先恐後爬上青天，因此獲得「尪仔上天」之稱，是一處兼具人文與觀光特色的傳統廟宇。

二仁溪是高雄、台南兩地的分界河，舊稱二層行溪，起源於高雄內門。內門山南宮奉祀吳府千歲，碑文記載，山南宮歷史可追溯至明朝永曆15年，當時由鄭成功軍醫陳仲迎請來台，後人在內門建廟庇佑軍民。

除供奉吳府千歲外，廟埕另放置一顆巨大石頭，來源也跟二仁溪有關。山南宮管委會主委卓進士指出，重達17公噸大石頭原本位於二仁溪畔，居民常在巨石附近撿到有洞的小碎石，會用紅線貫穿石頭給小孩子佩戴保平安，多年前石頭公託夢希望塑金身，信眾在97年移請至廟埕供奉，此後無須再下達溪埔祭拜。

二仁溪蜿蜒穿越內門山區，青灰岩地質經風雨長年沖蝕形成奇峰與峭壁，若在飄渺雲霧籠罩下，遠方望去猶如列隊飛行的雁群，因此文人稱為「雁門煙雨」，清朝列入台陽八景之一。