加強跨局處連結 林麗蟬掌高市府新住民專案辦公室

前立委林麗蟬上月加入高雄市長韓國瑜的小內閣，出任有給職顧問，來自柬埔寨的林麗蟬扮演市府與新移民間的溝通橋梁，將落實韓市長政見，打造高雄成為新住民友善城市。高雄市新住民事務專案辦公室即將在本月18日喬遷揭牌，由林當執行長。林說，包含觀光、勞工、青年、財政等局處，將端出更多讓新住民與新二代有感的政策。

林麗蟬說，18日當天上午新移民專案辦公室喬遷揭牌後，會在市府四維行政中心11樓辦一場「多元文化美食票選」，包括越南、印尼、泰國、柬埔寨、宏都拉斯、奧地利等異國美食，考量正值防疫期間，活動以簡單溫馨為主，安排由新二代擔任主持人，讓更多人看見新二代的光。