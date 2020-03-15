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加強跨局處連結 林麗蟬掌高市府新住民專案辦公室
前立委林麗蟬上月加入高雄市長韓國瑜的小內閣，出任有給職顧問，來自柬埔寨的林麗蟬扮演市府與新移民間的溝通橋梁，將落實韓市長政見，打造高雄成為新住民友善城市。高雄市新住民事務專案辦公室即將在本月18日喬遷揭牌，由林當執行長。林說，包含觀光、勞工、青年、財政等局處，將端出更多讓新住民與新二代有感的政策。
林麗蟬說，18日當天上午新移民專案辦公室喬遷揭牌後，會在市府四維行政中心11樓辦一場「多元文化美食票選」，包括越南、印尼、泰國、柬埔寨、宏都拉斯、奧地利等異國美食，考量正值防疫期間，活動以簡單溫馨為主，安排由新二代擔任主持人，讓更多人看見新二代的光。
林麗蟬說，高雄新移民有5至6萬人，早期新移民業務被設定在民政或社政，隨著時代變遷，有創業需求的新住民對如何成立公司 、如何貸款、如何取得清真認證等，需要公部門助一臂之力。新二代教育、新住民老年照顧等，也都需要被重視，專案辦公室將加強跨局處橫向連結與溝通，讓高雄成為友善新住民的示範城市。
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