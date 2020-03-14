屏縣府大推沿山公路健康玩

新冠肺炎疫情發燒，大部分室內外活動不是停辦或延辦，時值屏東鳳梨盛產季節，為鼓勵民眾多到空曠的戶外郊遊散心，縣府今天選在屏185縣道沿山公路旁的銘泉生態休閒農場舉辦「3月鳳梨旺旺節産業系列活動」，安排185農夫市集、摘鳳梨體驗、鳳梨手作、草地音樂會；縣府新闢屏東市至185縣道假日公車，民眾可依不同主題遊玩。

為迎接4月全國中等學校運動會在屏東，鳳梨旺旺節結合「屏安躍動‧健康啟動-輕盈強心健走活動」及「樂騎185‧沿山逍遙遊」單車行，讓民眾藉運動沿路欣賞沿山公路的絕美風景；主會場及泰武國小設有不同闖關及手作活動，如排灣族手紋、花環編織及草地泡泡體驗，今天雖有雨勢，仍澆不熄民眾熱情。

縣長潘孟安說，全民防疫使得許多室內活動延緩舉辦，難免造成民眾心情悶，這次活動依照中央流行疫情指揮中心對公眾活動集會規定，做了風險評估，希望讓民眾直接走進休閒農場，一方面認識屏東農業軟實力，希望大家多到戶外走一走，讓民眾提升免疫力。

屏東鳳梨進入產季，目前國內市場供給穩定，但外銷可能受疫情影響，縣府已提早針對港澳地區、日本及新加坡等國家外銷分流，隨時關注疫情調整，將影響降至最低。

縣府交通旅遊處配合鳳梨旺旺節活動，闢駛「603屏東轉運站-涼山遊憩區-銘泉農場-金石咖啡休閒農場」公車路線，自屏東轉運站發車，從上午9時至下午5時，每小時1班，單程票價上限50元，讓民眾可以更輕鬆體驗沿山公路得天獨厚的自然景觀，未來將配合每個月第2周周六在沿山公路的185市集活動行駛。