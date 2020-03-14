高雄設香港村對不起北漂青年？ 藍營：實在沒有道理！

高雄市長韓國瑜本月11日提到等疫情緩和後要推動「香港村」，市府也提到「高雄市住宅基金」。發起罷韓的「Wecare高雄」網路社群今天貼文批韓不規畫社會住宅，還收割前朝規畫完成的社會住宅，想要拿住宅基金財源來蓋香港村，對不起北漂青年。

高市新聞局發文批「Wecare高雄」惡意扭曲住宅基金的多元用途，繼續貶低高雄。國民黨高雄市議員蔡武宏也發文強調青年北漂和社會住宅無關聯。

「Wecare高雄」指根據「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」，住宅基金用途主要是用在社會住宅，「香港村」如果要用住宅基金，等於用社會住宅的經費；目前高雄市已完成之前規畫的7處社會住宅，鳳山五甲社宅、鳳山建國新城社宅、凱旋青樹社宅、前金景苑社宅、中都社宅、楠梓右沖社宅、新草衙社宅，都是前市長任內規畫，後面兩案在韓國瑜上任之後已沒消息。

「Wecare高雄」指「香港村」絕對不會是社會住宅，高市府要用社會住宅的財源去推香港村，對得起年輕人嗎？對得起北漂青年嗎？

高市府表示，「香港村」計畫正多方評估財源方向，包括平均地權基金、都更基金及開發基金等，其中住宅基金資產尚屬豐裕，足以容納計畫需求，市府為住宅政策主管機關，配合政策執行，符合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」規範，名正言順，因此成為目前評估中較為建議的來源。

高市府呼籲「Wecare高雄」不要惡意扭曲住宅基金的多元用途與社會住宅混為一談，不要為了政治目的不斷貶低高市府拚市政決心，這些舉動只是在唱衰高雄，對高雄的建設毫無幫助。