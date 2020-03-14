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藥師拿錯健保卡被逼下跪道歉 北檢：速查有無涉強制罪

高雄積極防疫 韓國瑜將邀楊志良出馬協助

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
新冠肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜要求高市疫情指揮中心一級開設，並先後向兩任衛生署前署長葉金川、楊志良請益，近期將邀楊到市政會議演講，傳授防疫經驗，圖／本報資料照
新冠肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜要求高市疫情指揮中心一級開設，並先後向兩任衛生署前署長葉金川、楊志良請益，近期將邀楊到市政會議演講，傳授防疫經驗，圖／本報資料照

新冠肺炎疫情延燒全球，高雄市政府防疫作業上緊發條，繼商請衛生署前署長葉金川提供防疫經驗後，再邀請具有公衛背景的前署長楊志良跨刀相助，到市政會議進行專題演講，協助高雄防疫。

高雄市衛生局長林立人表示，前署長楊志良是公衛健保界前輩，經驗豐富，立論清楚，善於溝通，如果能提供指導，相對很有幫助。高雄市政府已邀請他到市政會議發表演講，希望楊志良能協助高雄市防疫工作，讓市民能有安心安全的環境空間。

新冠肺炎疫情目前蔓延全球，國內確診病例增至50例，高雄市長韓國瑜在疫情爆發初期，即向衛生署前署長葉金川請益防疫之道，這次再邀前署長楊志良出馬。

楊志良十分關注此次疫情變化，他大膽預估，美國恐怕才是這次爆發大量新冠肺炎疫情的地區。

新冠肺炎 疫情 楊志良

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