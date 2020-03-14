追逐藍星到恆春 淨灘不忘人文探索遊

當了10屆屏東縣議員的何春美，是屏東縣最資深的議員，去年行政院長蘇貞昌南下時，特別點名要和她拍照，原來早在蘇貞昌當縣長時，何春美就曾質詢過他；數十年過去，她仍是政壇長青樹，最近何在屏東演武場展出珍藏多年的咖啡杯，才透露了她的最愛，她說只要看到咖啡杯，保證紓壓。

2020-03-13 23:15