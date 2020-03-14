追逐藍星到恆春 淨灘不忘人文探索遊
海漂電台繼去年發起「環半島淨灘活動」後，今年聯合台灣潛水與「恆春半島慢慢遊」平台將淨灘、淨海與社區旅遊結合，推出「追逐藍星」2天1夜行程，連續10個週末舉辦。
「環半島淨灘活動」去年走遍恆春半島11處沙灘，進行淨灘與淨海，吸引不少墾丁地區業者加入。海漂電台今年結合台灣潛水及「恆春半島慢慢遊」平台，從3月7日起至5月10日止，推出連續10週、10場「追逐藍星」活動。
「恆春半島慢慢遊」平台成員林惠棋今天受訪指出，春天原本就是墾丁的淡季，加上武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，期待透過生態、環保結合社區小旅行，讓遊客到墾丁有不一樣的玩法。
台灣潛水總監陳琦恩表示，維護環境是大家共同責任，希望能影響越來越多人重視環境生態。淨灘活動中，不只有撿垃圾，也會依照國際淨灘行動（ICC）垃圾分類，讓大家檢視垃圾數量及來源，重新審視生活行為來減少製造垃圾。
「追逐藍星」將透過10個週末行程，在墾丁10處不同的海灘淨灘，主辦單位還安排10場不同內容的「海人視界」講座，週週推出不同的生態及社區旅遊行程。
行程內容，包括紅龜粿DIY、採茶體驗、潮間帶生態探索、追尋梅花鹿、日間草原體驗、古城導覽、欖仁溪生態等，共同組成2天1夜的「追逐藍星」套裝活動。詳情上台灣潛水官網了解。
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