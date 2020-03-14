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5小時快艇直航烏坵 金門獸醫為犬貓節育

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
烏坵島上的物資缺乏，阿兵哥與狗狗之間的感情深厚，看到阿兵哥悉心的陪同狗狗就診，讓獸醫也覺得很感動。圖／金門縣動植物防疫所提供
烏坵島上的物資缺乏，阿兵哥與狗狗之間的感情深厚，看到阿兵哥悉心的陪同狗狗就診，讓獸醫也覺得很感動。圖／金門縣動植物防疫所提供

金門縣動植物防疫所最近派了5個人到有「離島中的離島」之稱的烏坵鄉，為島上5隻犬隻進行絕育手術，避免繁衍太多造成居民困擾，獸醫們從金門出發，搭乘金門海巡隊的快艇直航烏坵，搭了快5個小時的船才上島，算是趟很溫馨又艱辛的「狗狗任務」。

金門縣防疫所長林政道表示，為協助烏坵鄉控制島上流浪動物問題，防疫所課長施清文、金湖鎮公所劉政銘獸醫師、畜試所黃家偉技佐及2位動物管制人員日前在海巡署金馬澎分署第九海巡隊的協助下，搭船抵達烏坵。

防疫所在出發前，先請烏坵鄉公所及烏坵守備大隊聯絡島上飼養犬貓之飼主，帶著狗狗來做絕育手術，本來要協助捕捉島上的流浪犬，但因停留時間過於短暫，並未捕獲，目前島上流浪犬隻僅剩6至7隻，為避免爾後過度繁殖，防疫所提供捕犬工具請烏坵守備大隊協助持續進行捕捉。

防疫所表示，自106年起陸續赴烏坵執行相關工作，目前全鄉僅剩2頭流浪母犬有繁殖能力外，其他犬隻皆已實行絕育手術，防疫所會擇期再前往進行野犬節育手術，控制犬隻族群，避免危害地區居民。

此次除協助犬隻絕育外，也將島上所有犬貓施打狂犬病疫苗、犬隻五合一疫苗及體外寄生蟲驅除，控管島上流浪動物來源及疾病傳播媒介。同時治療一隻犬隻頸部受傷清創及縫合。

據登島的獸醫表示，因為當地生活資源缺乏，狗的生存不易，阿兵哥與狗間也有深厚的情誼，把狗當伙伴，悉心照顧，很多人退伍了，還會把狗狗一起帶回家，再續人狗情緣，相當溫馨。

金門縣動植物防疫所人員和獸醫師前往烏坵，對島上5隻犬貓進行絕育手術，並為所有犬貓施打疫苗。圖／金門縣動植物防疫所提供
金門縣動植物防疫所人員和獸醫師前往烏坵，對島上5隻犬貓進行絕育手術，並為所有犬貓施打疫苗。圖／金門縣動植物防疫所提供

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