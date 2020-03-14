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屏東出現茲卡病毒確診 大馬青年返國感染嚇壞鄰居

聯合報 / 記者潘欣中/ 屏東縣即時報導
屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，環保局及市公所今天針對個案家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治。記者潘欣中／翻攝
屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，環保局及市公所今天針對個案家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治。記者潘欣中／翻攝

屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，縣衛生局說，該案為住屏東市的馬來西亞籍23歲男子，1月16日至3月8日回馬來西亞探親，3月7日發病出現發燒等症狀於當地醫院就醫，3月8日由高雄小港機場入境，因呼吸道症狀經篩檢站通報疑似新冠經檢驗陰性，11日又因發燒、紅疹、喉嚨痛等症狀前往醫院就醫，通報檢驗也是陰性，12日回診並通報登革熱、屈公病及茲卡病毒，13日確診為茲卡病毒感染症境外移入個案，目前狀況穩定已痊癒返家。

衛生局接獲通報後立即啟動防疫措施，並聯絡國衛院蚊媒病防治研究中心，茲卡病毒是由病媒蚊傳播，環保局及市公所今天針對個案住家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治；為避免境外移入病例導致本土疫情發生，呼籲鄉親應落實清除孳生源，做好容器管理，每周「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊孳生風險，守護你我的健康。

衛生局說，我國自105年迄今共確診26例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，分別為越南及泰國各6例、緬甸及馬來西亞各3例、菲律賓2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國及安哥拉各1例。目前武漢肺炎疫情正蔓延全球，民眾除了防範武漢肺炎外，仍應持續加強登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症防治。

衛生局說，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等；離開流行地區暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3周。

屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，環保局及市公所今天針對個案家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治。記者潘欣中／翻攝
屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，環保局及市公所今天針對個案家執行社區環境強制孳生源清除及化學防治。記者潘欣中／翻攝

茲卡病毒 衛生局 馬來西亞

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