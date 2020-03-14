六堆客家文化園區插秧體驗 避免群聚分梯下田

屏東六堆客家文化園區今天舉辦蒔禾（客語插秧之意）真生趣插秧體驗活動，帶領民眾實際插秧、觀察田坵生態、參與祭天、祭拜田頭伯公祈求稻作豐收，並解說田埂生態、鼓勵愛護田園生態及小生；今年除了首度讓遊客體驗客家傳統「稻鰍共生」文化，在寓教於樂中，讓學員感受先人與大地共生共存的生命智慧，也導入防疫優先概念，讓民眾分梯次下田並加大每位民眾間距。

客委會客家文化發展中心主任何金樑說，六堆客家文化園區長期推廣傳統、友善稻作，春夏之際是水稻耕作的最好時機，今天適逢雨天，雨天插秧更是難得的經驗，讓民眾能深刻的體驗農夫的辛勞；除了下田插秧、生態解說和帶領學員參與祭天、祭拜田頭伯公的傳統農業儀式，傳遞客家人敬天惜福精神，今年首度將傳統「稻鰍共生」和防疫優先的概念排入課程。

客家傳統「稻鰍共生」文化，是在插秧時於農田中放養泥鰍，稻田養鰍具自然提高肥效、除蟲、疏鬆土質等作用，對提升水稻兔疫力和提高產能大有助益，對照慣行農法施灑除草和除蟲農藥，是友善環境、與大自然和諧共生的傳統農法；帶著孩子參與的吳姓家長說，踩進冰涼又濕軟的田地、孩子第一次觸摸泥鰍，都是一家人最甜蜜的回憶，「稻鰍共生」比現代有機耕法更實用。