六堆客家文化園區插秧體驗 避免群聚分梯下田
屏東六堆客家文化園區今天舉辦蒔禾（客語插秧之意）真生趣插秧體驗活動，帶領民眾實際插秧、觀察田坵生態、參與祭天、祭拜田頭伯公祈求稻作豐收，並解說田埂生態、鼓勵愛護田園生態及小生；今年除了首度讓遊客體驗客家傳統「稻鰍共生」文化，在寓教於樂中，讓學員感受先人與大地共生共存的生命智慧，也導入防疫優先概念，讓民眾分梯次下田並加大每位民眾間距。
客委會客家文化發展中心主任何金樑說，六堆客家文化園區長期推廣傳統、友善稻作，春夏之際是水稻耕作的最好時機，今天適逢雨天，雨天插秧更是難得的經驗，讓民眾能深刻的體驗農夫的辛勞；除了下田插秧、生態解說和帶領學員參與祭天、祭拜田頭伯公的傳統農業儀式，傳遞客家人敬天惜福精神，今年首度將傳統「稻鰍共生」和防疫優先的概念排入課程。
客家傳統「稻鰍共生」文化，是在插秧時於農田中放養泥鰍，稻田養鰍具自然提高肥效、除蟲、疏鬆土質等作用，對提升水稻兔疫力和提高產能大有助益，對照慣行農法施灑除草和除蟲農藥，是友善環境、與大自然和諧共生的傳統農法；帶著孩子參與的吳姓家長說，踩進冰涼又濕軟的田地、孩子第一次觸摸泥鰍，都是一家人最甜蜜的回憶，「稻鰍共生」比現代有機耕法更實用。
受新冠肺炎疫情影響，部分戶外大型活動都停辦；何金樑說，今天農事學堂活動民眾報名踴躍，相關防疫措施園區用嚴謹的態度去執行與面對，除在參與人數上有控管，活動前也請參與民眾自主管理健康狀況並調查旅遊史，現場量測體溫和提供酒精，在戶外通風良好的田間，安排民眾分梯次下田，避免群聚，也加大每位民眾間距，讓遊客在放心且安全的環境下體驗客家文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言