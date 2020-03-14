因應疫情！高美館提前6月修館空間改造 兒美館照常營運

原訂7月下旬才要關閉館舍進行空間改造的高雄市立美術館，因應新冠肺炎疫情，決定將修館計畫提前至6月動工。展覽空間於6月起暫停服務至今年底，閉館期間戶外型展演與教育推廣活動仍持續，兒童美術館營運時間則如常。

高美館表示，疫情延燒，國際上已有多所重要博物館舍陸續為防疫臨時閉館。高美館經市府及藝術家團隊慎重評估後，決定將原計4月開幕的年度特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》，順延至今年冬季開展；原訂下半年度啟動的修館計畫，提前至6月動工。美術館展覽空間將於6月起暫停服務至今年底。

因應年度展館升級整修，高美館《以光織界：徐永旭的藝術世界》、《奔．月－劉國松》、《南方作為相遇之所》與《2020高雄獎》四檔展覽，展期都延長至5月31日。至於「市民畫廊」及「創作論壇」徵件，高美館同時考量目前預排檔期已到2022年，為免藝術家申請通過到展出等待期間過長，這兩項徵件計畫今年暫停辦理，2021年恢復收件評審。

高美館邀美國紐約知名錄像藝術家湯尼．奧斯勒（Tony Oursler），推出亞洲首次大型個展《黑盒－幻魅於形》，原訂4月11日至7月26日展出，但美國疫情升溫，可能碰到紐約藝術家來台布展、作品運輸等時程等諸多因素影響，所以決定延期。不過原開幕日當天仍會邀請湯尼．奧斯勒，進行「線上展覽」。

6月起高美館體將暫停服務至今年冬季，進行公共空間、展覽場域和內部軟硬體更新。修館暫停服務期間，地下樓B01展廳《凝視與穿越：藝術典藏中的高雄百景》開放免票參觀，兒童美術館營運時間如常。相關資訊可至高美館官網www.kmfa.gov.tw查詢。