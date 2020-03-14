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結合沿山景點 屏東鳳梨旺旺節系列活動登場

中央社 / 屏東縣14日電

屏東鳳梨進入產季，今年受武漢肺炎疫清影響外銷，為解決即將面臨的鳳梨量產問題，縣府舉辦「3月鳳梨旺旺節產業系列活動」今天登場，結合沿山公路景點促銷鳳梨。

屏東縣長潘孟安出席開幕典禮表示，全民防疫武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19），使得許多室內活動延後舉辦，難免讓大家心情有些悶。藉這次活動讓民眾直接走進休閒農場，多到戶外走一走提升免疫力，一方面認識屏東農業軟實力，增加屏東鳳梨能見度。

潘孟安指出，屏東鳳梨產季及將到來，目前國內市場供給穩定，但外銷部份可能受疫情影響，縣府已提早針對港澳地區、日本及新加坡等國家外銷分流，並隨時關注疫情進行調整，將影響降至最低。

今天的活動在銘泉農場及泰武國小設置有不同的闖關活動及手作活動，如排灣族手紋、花環編織及草地泡泡體驗，並讓民眾體驗摘鳳梨、鳳梨手作、草地音樂會、摸彩活動、親子互動表演等。

因應4月全國中等學校運動會來臨，這次的鳳梨旺旺節結合「屏安躍動‧健康啟動-輕盈強心健走活動」、「樂騎185‧沿山逍遙遊」單車活動及每個月第2個週六在銘泉農場舉辦的「185市集」，讓民眾藉由運動沿路欣賞沿山公路的景緻。

縣府表示，屏東縣目前有39家取得許可登記證的休閒農場，其中沿山公路185縣道附近休閒農場有6家，民眾可依露營等不同主題去各家農場體驗。

縣府交通旅遊處表示，從屏東轉運站出發的603市區公車路線，未來每月第2週的週六會行駛到在銘泉農場舉辦的「185市集」，相關公車資訊可至高雄客運公司官網查詢。

屏東鳳梨栽種面積高達3455公頃、全台最大，年產值超過30億元，是全台重要鳳梨產地，品種主要以台農17號的金鑽鳳梨為主，有些甜度可以高達20度。185縣道沿山公路一帶的高樹、內埔和萬巒等鄉鎮都有種植鳳梨，農曆年過後進入產季，3、4月份盛產。

鳳梨 屏東縣 疫情

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