快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「月嫂」良莠不齊怎麼挑 屏東設母嬰照護平台掛保證

聯合報 / 記者潘欣中/ 屏東縣即時報導
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府有鑑於到宅照護母嬰的「月嫂」需求大，但縣內專業「月嫂」少且服務品質良莠不齊，今年與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業；縣府計畫在母親節前委託民間成立屏東母嬰照護平台，提供縣內產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等協助，以客製化一對一的優質服務，讓產婦與「月嫂」都受益。

現代產婦產後到「月子中心」或找到府服務的「月嫂」成為趨勢，相較於價格較硬的「月子中心」，「月嫂」可採以日計費或包月制，價格彈性，合約內容也好談，因迄無民間和官方證制度，服務品質不一，產婦難安心挑選；縣府社會處為鼓勵現代父母生育及減輕其育兒負擔，從友善的托育環境提前至友善照顧產婦開始，今年與慈惠護專合作開辦「月嫂」儲備班，補助一半學費。

首批經240小時以上訓練成為母嬰照顧專業的25名「月嫂」，今天舉行結業式；陳麗津說，很幸運成為屏東第一批「月嫂」培訓人員，為期30天的訓練告一段落，也是另個領域的開始，期待屏東母嬰照護平台成立，讓中高年齡婦女可以在另個職場發光發熱；40歲林姓學員的2個孩子已念國中，她說，離開上份工作發現很難找到可以兼顧家庭的工作，自己愛照顧小孩、做家事，工時較彈性的「月艘」很適合她。

「做個專業且稱職的『月嫂』不容易！」縣府社會處說，「月艘」工作涵蓋甚廣，從照護母嬰、做月子餐、整理家務到清洗衣物，工時從數小時至一個月不等，工作項目、工時事前要和雇工談清楚，目前市場每小時250元，通常至少雇用4小時，多是透過月子中心牽線，如果遇到不好的「月嫂」，有如花錢找罪受，屏東縣委外成立的母嬰照護平台，預定母親節前上路，為媽媽找到適合且品質掛保證的的「月嫂」。

屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業，未來透過屏東母嬰照護平台，提供產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等優質服務。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 月子中心

延伸閱讀

拚南迴鐵路電氣化年底通車 夜間減班、客運接駁再啟動

府會走廊／何春美咖啡杯控 收藏2千組

疫情波及 彰化201人減工時 仍可領基本工資

恆春洋蔥染疫 天災救助、國軍助收上路

相關新聞

因應疫情！高美館提前6月修館空間改造 兒美館照常營運

原訂7月下旬才要關閉館舍進行空間改造的高雄市立美術館，因應新冠肺炎疫情，決定將修館計畫提前至6月動工。展覽空間於6月起暫...

飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

高雄漢王洲際飯店總裁林富男說，新冠肺炎的衝擊是全面性的，台灣觀光業這一波疫情推估至少損失6千億元，加上石油下跌的打擊，複...

屏東出現茲卡病毒確診 大馬青年返國感染嚇壞鄰居

屏東縣出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，縣衛生局說，該案為住屏東市的馬來西亞籍23歲男子，1月16日至3月8日回馬...

「月嫂」良莠不齊怎麼挑 屏東設母嬰照護平台掛保證

屏東縣政府有鑑於到宅照護母嬰的「月嫂」需求大，但縣內專業「月嫂」少且服務品質良莠不齊，今年與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東...

疫情影響百業蕭條 高雄市旅行、遊覽車業者叫苦連天

受新冠疫情影響，高雄市各行各業都叫苦連天，首當衝擊的旅行業更是真接被打趴，高雄市旅行公會理事長吳良盈說，高雄旅行業3月根...

光德寺明辦淨心長老圓寂讚頌大典 江啟臣韓國瑜會前往

高雄光德寺住持淨心長老2月15日圓寂，光德寺將於明天上午8時為淨心長老舉辦讚頌大典，包括前總統馬英九、總統府祕書長陳菊、...

在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

新冠肺炎疫情持續發燒，口罩成了必需品，屏東縣政府環保局發現街頭常見亂丟的廢棄口罩，醫院周邊尤其嚴重，不僅影響環潔衛生，恐...

府會走廊／何春美咖啡杯控 收藏2千組

當了10屆屏東縣議員的何春美，是屏東縣最資深的議員，去年行政院長蘇貞昌南下時，特別點名要和她拍照，原來早在蘇貞昌當縣長時，何春美就曾質詢過他；數十年過去，她仍是政壇長青樹，最近何在屏東演武場展出珍藏多年的咖啡杯，才透露了她的最愛，她說只要看到咖啡杯，保證紓壓。

六龜「幸福小黃」通車

高雄市去年起推動公車式小黃改善偏鄉交通，市長韓國瑜昨天主持六龜「幸福小黃」通車儀式，宣告東高雄九區偏鄉交通改善藍圖放上最後一塊拼圖，以後所有偏鄉長輩都有小黃可搭乘，不用擔心公共汽車到不了。韓國瑜說，公路總局在偏鄉推動的幸福小黃是項德政，全台60條路線高市占了50條，對偏鄉居民很有助益。

美食新天地／安哲甕仔雞 手路菜征服老饕

金門知名修車廠老闆邵世哲因為愛吃愛煮，2年前開「安哲甕仔雞」餐廳，以多道「手路菜」成功征服金門老饕的味蕾，他充滿自信說，招牌甕仔雞保證好吃，餐廳裡面有80%食材都是自產自銷，好吃祕訣就是在地和新鮮。

環島南路整平 金門縣長：續推路平

金門有不少道路坑洞多，常被民眾詬病，縣長楊鎮浯昨天勘察環島南路等路段，要求工務處持續執行路平專案，要讓道路平整、縣民有感。

恆春洋蔥染疫 天災救助、國軍助收上路

屏東恆春即將採收的洋蔥今年大範圍感染炭疽菌和紫斑菌，蔥農憂心生計受衝擊，屏東立委周春米、莊瑞雄和蘇震清接獲陳情；農委會昨天會同專家勘查，認定是氣候異常造成的延遲性災損，公告後即可受理，國軍也啟動助收，將災損減至最低。

熱門新聞

飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

新冠肺炎案例若超過3千人 侯友宜：把退休醫護找回來

監測空汙發現瓦斯濃度爆表 意外阻止苗栗市氣爆災禍

在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

「已很多天沒半個人上門」 南科知名餐廳推百元便當

軍方退出合作 桃園「內壢之心」開發計畫喊卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。