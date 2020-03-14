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「月嫂」良莠不齊怎麼挑 屏東設母嬰照護平台掛保證
屏東縣政府有鑑於到宅照護母嬰的「月嫂」需求大，但縣內專業「月嫂」少且服務品質良莠不齊，今年與慈惠醫護專科護校合作開辦屏東縣母嬰照護「月嫂」培訓班，首批25名經過1個月培訓今天結業；縣府計畫在母親節前委託民間成立屏東母嬰照護平台，提供縣內產婦、新生兒照顧、月子餐製作及家務等協助，以客製化一對一的優質服務，讓產婦與「月嫂」都受益。
現代產婦產後到「月子中心」或找到府服務的「月嫂」成為趨勢，相較於價格較硬的「月子中心」，「月嫂」可採以日計費或包月制，價格彈性，合約內容也好談，因迄無民間和官方證制度，服務品質不一，產婦難安心挑選；縣府社會處為鼓勵現代父母生育及減輕其育兒負擔，從友善的托育環境提前至友善照顧產婦開始，今年與慈惠護專合作開辦「月嫂」儲備班，補助一半學費。
首批經240小時以上訓練成為母嬰照顧專業的25名「月嫂」，今天舉行結業式；陳麗津說，很幸運成為屏東第一批「月嫂」培訓人員，為期30天的訓練告一段落，也是另個領域的開始，期待屏東母嬰照護平台成立，讓中高年齡婦女可以在另個職場發光發熱；40歲林姓學員的2個孩子已念國中，她說，離開上份工作發現很難找到可以兼顧家庭的工作，自己愛照顧小孩、做家事，工時較彈性的「月艘」很適合她。
「做個專業且稱職的『月嫂』不容易！」縣府社會處說，「月艘」工作涵蓋甚廣，從照護母嬰、做月子餐、整理家務到清洗衣物，工時從數小時至一個月不等，工作項目、工時事前要和雇工談清楚，目前市場每小時250元，通常至少雇用4小時，多是透過月子中心牽線，如果遇到不好的「月嫂」，有如花錢找罪受，屏東縣委外成立的母嬰照護平台，預定母親節前上路，為媽媽找到適合且品質掛保證的的「月嫂」。
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