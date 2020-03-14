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涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

六龜區花旗木盛放 粉紅「陣雨」邀民眾賞春光

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市六龜區寶來花賞溫泉公園種植大批花旗木，三月中旬進入花期。記者王昭月／翻攝
高雄市六龜區寶來花賞溫泉公園種植大批花旗木，三月中旬進入花期。記者王昭月／翻攝

防疫期間，民眾減少到公共場所走動，但把握百花盛放的春季到戶外賞花踏青，或許能一吐「悶」氣。目前高雄市六龜區的花旗木奮力綻放，寶來溫泉公園、十八羅漢山沿線都能見到滿樹粉紅的花蕊爭妍，若不想長征遠途，到市區近郊的澄清湖，湖光水色也能洗滌身心，來自日本的小田先生，即愛上澄清湖之美。

花旗木又叫陣雨樹，是高雄市六龜區花，清爽的3月天正值花季，成串粉紅色花朵綴滿樹梢間，姿態優美，往往吸引大批遊客前來欣賞，除寶來花賞溫泉公園種了800多株外，十八羅漢山沿途，一貫道新威天台山、印慈精舍均有種植，花期預計到4月底。

花旗木是寶來花賞溫泉公園內最大宗的開花喬木，花季期間，繁花似錦，平添添春日浪漫，園區內新設的泡湯池、露營區就錯落在花旗木林中，泡湯賞花成了絕大享受。

民眾若不想遠赴六龜「追」花，到近郊的澄清湖風景區沿著湖畔林道散步，欣賞湖光水色，也是休憩的好選擇。

台水公司第七區處表示，一名日本籍的小田先生，年輕時來台灣工作，首度到澄清湖遊玩，就愛上這裡的清幽、靜謐，經常帶著家人前來遊憩，退休後更定居高雄，假日即來健行、紓壓。

七區處長武經文說，近來因為新冠肺炎疫情發燒，民眾減少出國，改為國內旅遊，生態豐富的而澄清湖是大高雄地區重要的綠色之肺，景色宜人、鳥語花香，是闔家踏青的好去處。

又稱陣雨樹的花旗木，亦有「平地櫻花」稱譽。記者王昭月。翻攝
又稱陣雨樹的花旗木，亦有「平地櫻花」稱譽。記者王昭月。翻攝
高雄市澄清湖風景區是市內重要綠色之肺，湖光水色之美，連日籍人士都 瀏連忘返。記者王昭月／翻攝
高雄市澄清湖風景區是市內重要綠色之肺，湖光水色之美，連日籍人士都 瀏連忘返。記者王昭月／翻攝

澄清湖 六龜 溫泉

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