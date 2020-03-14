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疫情影響百業蕭條 高雄市旅行、遊覽車業者叫苦連天

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
受疫情影響，高雄市遊覽車業者憂生計。圖／本報資料照片
受疫情影響，高雄市遊覽車業者憂生計。圖／本報資料照片

受新冠疫情影響，高雄市各行各業都叫苦連天，首當衝擊的旅行業更是真接被打趴，高雄市旅行公會理事長吳良盈說，高雄旅行業3月根本就完全停擺，3月以後零收入，很多旅行社電話也沒有人接了，幾乎有9成以上旅行社停擺，因為沒事可做，乾脆私下就請員工休年假或放無薪假。

吳盈良觀察以目前的疫情來看，大約在今年6月以後會趨緩，9月才會真正導入正軌，但眼前業者是否能撐得住，是讓人最煩惱的。他擔心到今年就會陸續出現倒閉潮。

吳盈良說，目前最希望政府做的是，補助員工的教育培訓的經費能再增加，第二是希望今年的稅賦可以減免，因為根本沒有收入，怎麼繳稅？

再者，吳盈良希望政府能對業者提供更多的補助方案，要旅行社不裁員就要有基本工資，因為旅行社是人力密集行業，如果接不到生意，收入是零，包括人事管銷、水電都要付，每個月賠的數字就是很大，旅行社根本撐不住。

吳盈良建議，政府應協助讓銀行盡量提供紓困貸款給業者，旅行社比較沒有資產，希望能提供旅行業者信用貸款至少250萬元到3000萬元的額度。

另外，吳盈良也建議振興方案能加快、加大，尤其國旅部分應該給旅行社會多的額度，旅行社業可帶動餐飲、遊覽車等行業生意。

高雄市遊覽車客運商業同業公會理事長林士勛說，遊覽車業者幾乎都有貸款壓力，如今幾乎沒有收入了，最怕貸款繳不出來，業者有可能繳不起貸款而面臨倒閉。

林士勛表示，一部遊覽車少說600萬至800萬元，付200萬至300萬元的頭期款後，大部分都貸款5年分期付款，按月繳納共60期，每1期約10萬元左右，99%業者都有貸款壓力，如今收入幾近零，接下來後果更慘。

旅行社 遊覽車 高雄市

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