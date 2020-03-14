光德寺明辦淨心長老圓寂讚頌大典 江啟臣韓國瑜會前往

高雄光德寺住持淨心長老2月15日圓寂，光德寺將於明天上午8時為淨心長老舉辦讚頌大典，包括前總統馬英九、總統府祕書長陳菊、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣、高雄市長韓國瑜等都會前往。這也是江啟臣補選上國民黨主席之後，在高雄與韓國瑜第一次碰面， 兩人在讚頌大典之後是否會長談，頗受關注。

淨心長老是國民黨中央評議委員，明天江啟臣將追贈國民黨一等獎章給淨心長老，國民黨也將為淨心長老覆蓋國民黨旗。

江啟臣關心高雄市的罷韓事情，當選主席之後曾表示，會和韓國瑜見面交換意見。韓國瑜明天到光德寺的行程，是市府公開行程，預計9時到達，但此行程之外無其他行程，外界關心的是兩人在讚頌大典之後會不會見面。

淨心長老生前也是世界華僧會長、中國佛教會名譽理事長， 圓寂時92高壽；他弱冠剃度出家，畢生致力弘揚佛法、從事文化、公益活動，被尊為台灣佛教界一代宗師，曾透過電台、電視弘法，1967年創辦淨覺佛學院，2003和泰國摩訶朱拉隆功大學合作在光德寺設立分校「淨覺僧伽大學」，1973年創辦「淨覺育幼院」，1998年成立「財團法人高雄縣私立淨覺社會福利慈善事業基金會」，並興建「淨覺老人養護中心」照顧老人。