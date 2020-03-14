飯店總裁林富男：飯店慘！住房率太低連水電費都付不起

高雄漢王洲際飯店總裁林富男說，新冠肺炎的衝擊是全面性的，台灣觀光業這一波疫情推估至少損失6千億元，加上石油下跌的打擊，複合性的打擊，經濟下滑是必然的。

林富男說，高雄飯店業慘到幾乎住房率不到一成半，慘到錢收來，付員工薪水不夠，更慘的是 ，如果住房率不到一成，一間頂多1千多元，連付飯店的水費或電費都不夠。

林富男認為，複合性的打擊，經濟下滑且會處於長期性的下滑，目前政府已擬紓困方案，政府原規畫600億元，他深覺是杯水車薪，當前應該不是看這600億而已，應該透過政策來穩定經濟，然後才提升經濟力，振興經濟。最近政府已修正提高為1千億紓困，他強烈建議要從速且要有效的盡快發放。

至於如何由政策來穩定經濟？林富男說，先從金融穩定，舉例說，每個企業多多少少都有向銀行借錢，眼前至少本金先不能收，目前業界面臨最大的難題是銀行照收本金，申請紓困又不准，實際都沒有享受到政府的政策，「政府到底有哪些紓困政策，目前業界都沒有感受到!」