不受疫情影響！春藝《舞筵自然》環境舞蹈系列戶外照演

高雄市文化局首次在春天藝術節創新推出《舞筵自然》環境舞蹈系列節目，邀請在地舞蹈團隊突破劇場演出形式，強化「人、環境、藝術」的連結，3月21日起至4月4日走出廳堂、於戶外與環境共舞。文化局表示，因應防疫，許多藝文表演節目延期或取消，《舞筵自然》因屬戶外小型演出，考量開放空間觀眾動距可自行調整，所以如期舉行，成為少數不受疫情影響的藝文活動。

《舞筵自然》環境舞蹈系列節目，包括5團、6檔、16場的小型戶外舞蹈，以鳳山黃埔新村作為起點，自3月21日至4月4日間，每周末在駁二藝術特區、大東藝文中心戶外廣場、高雄捷運車站等公共藝文場域翩然起舞。舞者以肢體與環境對話，成為城市裡最美的風景。

文化局主祕劉秀英表示，索拉舞蹈空間舞團3月21、22日下午4點，在鳳山黃埔新村西五巷49號演出新銳編舞家劉依昀創作的《百年樂園》，以「人」為核心，以「殘留的建物」為首，破除時間的隔閡，喚醒空間的溫度，緊扣不同時代的記憶下，共譜生命悲歡離合。

3月28日下午3點、29日下午在駁二藝術特區裡，由三個舞團輪番演出。許程崴製作舞團的《換你跳舞》，要喚醒人類的身體裡隱藏的「愛跳舞」細胞，帶領大家隨節奏搖擺、跺腳打拍、扭動身軀，進入輕鬆又舒適的互動。牧夫肢間舞團《代袋無驚》，是舞蹈、那卡西與變裝皇后的變奏曲，以塑膠廢料為題，隱喻城市不斷循環的角色關係。索拉舞蹈空間舞團《時間的身影》，由客席藝術家王國權編創，在光影交錯間再現記憶暗處的光景，透過物件與故事所構成的對應空間，頌揚過去的記憶並期待未來的美好。

3月29日下午3點、4點半，薪傳兒童舞團在大東文化藝術中心戶外演出《意象大東》，將人文、環境、藝術做巧妙的連結，運用舞蹈元素相互呼應，串起大東的今昔。人體舞蹈劇場《生命之光》4月4日下午3點和5點，在捷運美麗島站「光之穹頂」演出。演出詳情可上高雄春天藝術節官網https://www.ksaf.com.tw/查詢。