高雄為毛孩子找家 家樂福鳳山店下午登場

高雄市動保處整合民間資源，連續4年辦理「為毛小孩找個家 - 快樂幸福認養會」，今年雖有新冠肺炎疫情，但活動照常，第一場今天下午2點起在家樂福鳳山店登場，為增加民眾認養意願，家樂福與大潤發提供精美的認養福袋，贈送給飼主。

另外，奧斯卡寵物水族連鎖量販店與國歡企業公司也熱心贊助幼犬飼料及除蚤滴劑，將由獸醫師指示使用，鼓勵民眾認養不棄養，高雄市動保處期望藉由舉辦相關活動，持續傳播正確動物保護觀念。

高雄市動保處說，認養會都是挑1到2月幼犬提供民眾免費認養，為了加強宣導飼主責任與狂犬病防疫，每場次還準備30組寵物晶片及狂犬病疫苗，將免費提供民眾家中犬貓施打。

動保處長葉坤松說，市府對毛小孩的福利非常重視，結合民間企業與愛心團體力量，近年家樂福及大潤發等企業單位熱心公益，看見了流浪動物的困境，以實際行動為流浪的毛孩子找新家，不只提供相當優質的場地，也幫忙推播認養會訊息吸引人潮。

今年認養會活動場次依序為3月14日、9月12日(鳳山店)、4月 11日、10月17日(鼎山店)、5月9日、11月14日(五甲店)；6月13日