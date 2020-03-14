聽新聞
test
0:00 / 0:00
在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個
新冠肺炎疫情持續發燒，口罩成了必需品，屏東縣政府環保局發現街頭常見亂丟的廢棄口罩，醫院周邊尤其嚴重，不僅影響環潔衛生，恐成防疫漏洞，環保局昨天發動3個環保志工團體，在屏東市和東港鎮醫院周邊清除廢棄口罩，一小時合計撿拾4000多個，呼籲民眾舉手之勞做環保，使用過的口罩應隨手丟入垃圾桶，愛惜生命也守護環境整潔。
仁和關懷協進會、 海口人社區經營協會及民權社區發展協會的30名環保志工，在東港鎮及屏東市的醫院旁集結後，志工頂著大太陽、戴著口罩撿拾醫院周邊和道路旁廢棄口罩，1小時內撿到4000多個；吳姓志工說，其中一處不到半小時就撿了近千個，卻發現醫院旁設置的垃圾桶內沒幾個，缺乏公德心的行為讓人灰心。
環保局重申任意棄置垃圾屬廢棄物清理法的禁止行為，違反者得依同法處1200至6000元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法，莫因ㄧ己之私、任意棄置，影響市容觀瞻，也危害自身及他人健康；縣衛生局長施承貴呼籲，預防新冠肺炎務必落實勤洗手的好習慣，注意個人衛生，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，為防止二次汙染問題，使用過的口罩切勿隨意棄置，應丟置到垃圾(袋)桶統一清理，請民眾發揮公德心，保護自己也守護環境整潔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言