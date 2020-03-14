在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

新冠肺炎疫情持續發燒，口罩成了必需品，屏東縣政府環保局發現街頭常見亂丟的廢棄口罩，醫院周邊尤其嚴重，不僅影響環潔衛生，恐成防疫漏洞，環保局昨天發動3個環保志工團體，在屏東市和東港鎮醫院周邊清除廢棄口罩，一小時合計撿拾4000多個，呼籲民眾舉手之勞做環保，使用過的口罩應隨手丟入垃圾桶，愛惜生命也守護環境整潔。

仁和關懷協進會、 海口人社區經營協會及民權社區發展協會的30名環保志工，在東港鎮及屏東市的醫院旁集結後，志工頂著大太陽、戴著口罩撿拾醫院周邊和道路旁廢棄口罩，1小時內撿到4000多個；吳姓志工說，其中一處不到半小時就撿了近千個，卻發現醫院旁設置的垃圾桶內沒幾個，缺乏公德心的行為讓人灰心。