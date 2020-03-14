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在醫院旁戴口罩撿亂丟的口罩 環保志工一小時竟撿4千個

聯合報 / 記者潘欣中/ 屏東縣即時報導
30名屏東縣環保志工在東港鎮及屏東市的醫院周邊，頂著大太陽、戴著口罩撿拾廢棄口罩，1小時內撿到4000多個。圖／縣環保局提供
30名屏東縣環保志工在東港鎮及屏東市的醫院周邊，頂著大太陽、戴著口罩撿拾廢棄口罩，1小時內撿到4000多個。圖／縣環保局提供

新冠肺炎疫情持續發燒，口罩成了必需品，屏東縣政府環保局發現街頭常見亂丟的廢棄口罩，醫院周邊尤其嚴重，不僅影響環潔衛生，恐成防疫漏洞，環保局昨天發動3個環保志工團體，在屏東市和東港鎮醫院周邊清除廢棄口罩，一小時合計撿拾4000多個，呼籲民眾舉手之勞做環保，使用過的口罩應隨手丟入垃圾桶，愛惜生命也守護環境整潔。

仁和關懷協進會、 海口人社區經營協會及民權社區發展協會的30名環保志工，在東港鎮及屏東市的醫院旁集結後，志工頂著大太陽、戴著口罩撿拾醫院周邊和道路旁廢棄口罩，1小時內撿到4000多個；吳姓志工說，其中一處不到半小時就撿了近千個，卻發現醫院旁設置的垃圾桶內沒幾個，缺乏公德心的行為讓人灰心。

環保局重申任意棄置垃圾屬廢棄物清理法的禁止行為，違反者得依同法處1200至6000元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法，莫因ㄧ己之私、任意棄置，影響市容觀瞻，也危害自身及他人健康；縣衛生局長施承貴呼籲，預防新冠肺炎務必落實勤洗手的好習慣，注意個人衛生，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，為防止二次汙染問題，使用過的口罩切勿隨意棄置，應丟置到垃圾(袋)桶統一清理，請民眾發揮公德心，保護自己也守護環境整潔。

30名屏東縣環保志工在東港鎮及屏東市的醫院周邊，頂著大太陽、戴著口罩撿拾廢棄口罩，1小時內撿到4000多個。圖／縣環保局提供
30名屏東縣環保志工在東港鎮及屏東市的醫院周邊，頂著大太陽、戴著口罩撿拾廢棄口罩，1小時內撿到4000多個。圖／縣環保局提供

口罩 屏東縣政府 新冠肺炎

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