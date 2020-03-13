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金門海洋悲歌！3天2起海豚死亡引起關注
3天發現2起！金馬澎分署第九岸巡隊第一機動巡邏站今日在金沙鎮東割灣岸際發現1隻死亡海豚擱淺，因為連續兩日發現死亡海豚，引起關注，這隻死亡海豚，無明顯外傷或漁網纏繞情形，死因尚待進一步解剖採驗。
金門岸巡隊晚間表示，今天上午11點在東割灣岸際發現死亡海豚，立即通報縣府水試所等單位派員到場處理，初步判定長約167公分、寬約60公分、高約30公分，整體外觀除有局部脫皮外，大致良好，無明顯外傷或漁網纏繞情形。
若加上前（11）日在金沙鎮海珊美岸際所發現的死亡海豚，可說是3天內發現2起，這已是金門地區第5起海豚擱淺死亡案。
縣府水試所陳盈廷技士到場判定，這隻死亡海豚，品種為露脊鼠海豚，主要分布於亞洲地區海域，數量極為稀有，性別尚無法判別，將帶回冰存進行後續採樣檢驗，以鑑定死因。
相關單位也研判，由於海豚死亡擱淺後，除了豚體已嚴重腐爛致無法判定原因外，剩下的3大主因，多半以「誤捕」、「感染導致死亡」及「船擊」所致，顯見擱淺的主因與人為活動極為相關。
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