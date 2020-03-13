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擺脫流浪的日子 高雄兩名街友找到保全工作重啟人生
高雄市三民街友中心有兩位街友努力找工作，一人去年10月錄取保全工作，一人今年元月也找到大樓保全，兩人領薪水存房屋租金，預計今年3月底和5月間搬離街友中心，在外租屋，展開另一段人生。
三民街友中心社工員李正廉表示，去年找到工作的「阿柏（暫名）」今年57歲，軍人退伍，曾經到大陸工作過，還擔任高階主管，後來因案入獄，出獄後不被家人接受，沒有地方住，也因加上更生人的身分更是找工作的最大阻礙，他只得求助街友中心。
街友中心協助想工作的「阿柏」媒合工作，去年10月錄取保全工作，目前已經工作6個月。「阿柏」說，他存了一點錢，正在找租屋，如果找到房子，這個月底前要搬離街友中心。
今年39歲的「阿彬」是找到保全工作的另一人。他說從小家庭貧困，父母雙亡，所以國中畢業後就開始打工，有一天下班時發生車禍，導致腿部受傷，無法工作賺錢，只得北上找弟弟協助，可是弟弟也幫不了太多忙，他無錢無去處，流落萬華街頭，有時會到24小時營業的量販店過夜，靠弟弟和善心人士接濟食物過日子。
流浪了一陣子，身體狀況不佳的「阿彬」向台北市社會局求助，透過北市社會局的幫忙將他轉介回高雄街友中心安置和就醫。
「我還年輕，可以工作！」三民街友中心知道阿彬想找一份工作，也積極協助他就業，今年1月找到大樓保全工作，努力存下薪水，期望5月能搬出街友中心，自行租屋生活。
李正廉說，兩位街友都參與了街友就業自立計畫，透過方舟就業服務協會媒合到工作；透過這樣的方式，方舟就業服務協會去年媒合就業325人次，穩定就業271人次。
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