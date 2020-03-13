踩在痰上可能帶回病毒 廠商捐校園防疫地毯消毒鞋底
高雄市全力抗疫，企業也相繼支持捐贈防疫物資。台灣海博特公司今天捐贈758套防疫地毯，包括次氯酸水、量杯等，給高雄市公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。
教育局表示，防疫物資大家都先想到口罩和酒精，鞋底的消毒常被忽略。其實除了防護手與口，鞋底的消毒也很重要，鞋底常會帶回病毒，或者有人吐痰，就可能被鞋底帶到各處。
海博特公司指出，有感於脚底消毒殺菌較容易被一般人忽略，校園為群聚高風險場域，幼兒園學童的抵抗力較弱，所以捐贈每一所公、私立幼兒園、國中小和高中職，共758套防疫地毯。並拍攝使用教學影片：https://www.youtube.com/watch?v=k67bCfgOS_4，讓使用者更容易善用防疫地毯，守護師生健康。
教育局長吳榕峯感謝在地企業在此防疫時期，提供校園防疫物資，共同為防疫努力。學校試用也覺得很好，能給學生多一層防護，校園也多一份安全。
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