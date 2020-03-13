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新冠病毒是美軍帶到武漢？陸外交部正式表態

踩在痰上可能帶回病毒 廠商捐校園防疫地毯消毒鞋底

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供

高雄市全力抗疫，企業也相繼支持捐贈防疫物資。台灣海博特公司今天捐贈758套防疫地毯，包括次氯酸水、量杯等，給高雄市公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。

教育局表示，防疫物資大家都先想到口罩和酒精，鞋底的消毒常被忽略。其實除了防護手與口，鞋底的消毒也很重要，鞋底常會帶回病毒，或者有人吐痰，就可能被鞋底帶到各處。

海博特公司指出，有感於脚底消毒殺菌較容易被一般人忽略，校園為群聚高風險場域，幼兒園學童的抵抗力較弱，所以捐贈每一所公、私立幼兒園、國中小和高中職，共758套防疫地毯。並拍攝使用教學影片：https://www.youtube.com/watch?v=k67bCfgOS_4，讓使用者更容易善用防疫地毯，守護師生健康。

教育局長吳榕峯感謝在地企業在此防疫時期，提供校園防疫物資，共同為防疫努力。學校試用也覺得很好，能給學生多一層防護，校園也多一份安全。

台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供
台灣海博特公司捐贈防疫地毯給高雄市全部公私立幼兒園與國中小高中職，提升校園學生抗疫防護力。 圖／高雄市教育局提供

幼兒園 教育局 高雄市

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