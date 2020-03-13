疫情吃緊物資缺 金門民眾捐防疫用品給警方

新冠肺炎疫情全球持續升溫，為了協助防疫，金門的大山、大賀藥局今天委由前議員陳滄江致贈乾洗手、護目鏡等物資給大同之家、金城幼兒園、金門縣警察局金城分局等單位。另外，叮噹工程行老闆劉時榮也自掏腰包購買酒精、口罩送給金湖分局，希望讓這批物資做更有意義的利用。

陳滄江表示，大山藥局以及大賀藥局，長期以來都會贊助小板凳工作室的公益活動，日前店長致電表達有一批防疫藥品，打算送給地區單位作為防疫之用；分別是送給大同之家100瓶乾洗手液，金城幼兒園則是致贈250瓶乾洗手液，另有100隻護目鏡，送給金門縣警察局金城分局。

陳滄江說，現在疫情搞得人心惶惶，而第一線警察人員在進行酒測勤務時，與民眾需要近距離接觸，因此護目鏡對其是很重要的配備，他也相當肯定大山、大賀藥局長年以來對地區公益活動的支持。

大同之家主任楊志斌相當感謝陳滄江與大江、大賀藥局，楊志斌表示，經歷過SARS之後，大同之家對於這次的肺炎疫情抱持謹慎態度，並且及早布局，針對會客家屬一律安排在大廳，另出入者皆需要由警衛人員測量額溫，同時要求以酒精進行清潔才可進入，目的就是為了盡量做到最大限度防範。

另外，東半島的叮噹工程行老闆劉時榮也自掏腰包熱情響應防疫工作，他特別請台灣友人協助，購買了1箱酒精 、口罩150個、口罩套30個與乾洗手8瓶送給金湖分局金湖派出所的員警們，另外，也購買酒精一箱與口罩套150個送給多年國小。