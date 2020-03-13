因應防疫屏東犬貓中途之家暫停開放　民眾仍可上網領養

為防止新冠肺炎疫情入侵校園，設在屏東科技大學校內的屏東縣公立犬貓中途之家，從3月2日起配合校園防疫政策暫停開放至4月30日。社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，雖然不開放參觀，但領養率未因此減少，若想領養流浪貓狗的民眾，仍可透過網路或認養會的方式了解送養資訊。

面對疫情衝擊，目前屏東縣公立犬貓中途之家暫停民眾參觀，園區內對流浪貓狗的照料並未因此改變。管理員正常上班照料園區內的流浪貓狗，不僅提供好的收容環境，還會定期讓園區內的流浪狗在特別設置的區域活動。

台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，犬貓中途之家需要有人進來，裡面的貓狗才有機會出得去，雖然因防疫園區暫停開放，但送養率目前沒有明顯漸少，想領養的民眾仍可透過「全國動物收容管理系統」及「社團法人台灣愛狗人協會」的網站或臉書，查看貓狗送養資訊。

顏說，民眾可直接聯繫中途之家，或透過通訊軟體查看犬貓狀況，另外，中途之家也需了解領養人的飼養環境，是否具備送養條件，因此領養人需經過審核才能領養犬貓，至於領取送養的貓狗，可由中途之家的義工親自送到領養人的家。

屏東縣政府農業處長黃國榮說，想領養流浪貓狗的民眾，可在每周日上午11時至下午5時到高雄市復興三街、滇池街口有定期送養會，供民眾查看貓狗狀態及辦理認養。