疫情攪局 金寧鄉招牌活動石蚵小麥文化季首度宣布停辦

一年一度的金寧鄉「石蚵小麥文化季」，原訂在4月中旬舉辦，受新冠肺炎疫情影響，考量歷年的石蚵小麥文化季活動內容多屬於群聚型活動，參與人數估計超過上千人，擔心有群聚感染的風險，因此，金寧鄉公所今天忍痛宣布取消今年度的石蚵小麥文化季，讓不少民眾相當扼腕，覺得可惜。

金寧鄉公所鄉長楊忠俊今天表示，新冠肺炎疫情於今年初爆發，鄉公所每日不間斷追蹤疫情訊息，並評估是否舉辦大型活動。隨著疫情不斷延燒，金門縣政府於日前宣布疫情指揮中心，超前部署為一級開設，公所配合金門縣政府防疫政策，並以｢萬事莫如防疫急｣的態度，來面對此次疫情嚴峻的考驗。

楊忠俊表示，今年度石蚵小麥文化季為配合防疫工作，將取消舉辦，他強調，但危機就是轉機，公所將規劃推動觀光工作轉型。在防疫期間，公所預計規劃新的景觀亮點、籌備有別以往的遊程活動、強化網路行銷。

期盼等疫情過後，鄉公所將推出不同觀光活動如農村市集、蚵田體驗等等相關活動，期待活絡金寧鄉經濟發展，屆時也請各位鄉親，遊客多多捧場，一起為金寧鄉觀光打拚。另在防疫期間楊忠俊也呼籲各位鄉親出門戴口罩，勤洗手，多運動增加免疫力，防疫從你我做起。