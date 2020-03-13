高雄幸福川變黑色 清10噸垃圾引水增加曝氣恢復水質
高雄民眾日前反應幸福川河水呈現黑色，漂浮大量垃圾、油汙，高雄市環保局連續4天清理河面，共清理出10.6噸垃圾。水利局今天也恢復截流系統，並導引海水、增加曝氣，恢復河川水質。
高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，幸福川河面這幾天呈現黑色，漂浮大量垃圾、油汙，應該是因為3月10日下大雨，水利局依SOP停止汙水截流，並打開防洪閘門，因此大雨沖刷側溝將汙水以及溝內皂化油脂、垃圾，一併沖入了幸福川。水利局也因下雨緣故，將上游倒壩排出原應截流的廢汙水，才導致幸福川沿河北路一帶表面漂浮廢棄物、油汙，呈現厭氧化的黑色水色，影響河川水質。
環保局立即派員進行打撈及攔截作業，3月10日至今天共打撈了10.6噸垃圾，已幾近清理完成。水利局也恢復截流系統，導引下游清水至上游，並於中段啟用曝氣機增加溶氧，儘快恢復河川清潔。環保局也與水利局共同成立專案小組，針對驟雨沖刷的民生汙水，造成耗氧化的黑色河水現象，啓動合作機制，協商因應對策。
林燦銘表示，幸福川上游及沿線多是住宅、攤商，並無重汙染工廠，民眾不用過度恐慌有工廠汙染，但還是提醒民眾，不要將垃圾及含高油脂攤商廢水排入水溝，才能維護河川及環境清潔。
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