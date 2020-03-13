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韓國瑜率團隊下鄉 美濃鄉親希望有新市場與車站
高雄市長韓國瑜率團隊到美濃公所舉辦「市長請益開講暨里業務會報」，地方提出高雄客運美濃站搬遷改建，另建公有市場，以及拓寬美濃湖環湖路、民族路南端及清興街替代道路等地方建設案。韓國瑜表示，美濃是南台灣的客家文化重鎮，市府會全力配合地方基層建設。
今天上午，市府團隊下鄉舉辦業務會報，美濃區公所邀請里長、調解委員、婦參委員及市政顧問等領域人員參加座談。瀰濃社區發展協會理事長鍾仁振建議市府增加庄頭巴士路線，調解委員林慧雯則認為，可考慮發行庄頭巴士套票，除讓庄頭巴士載著長輩外出採買與看病外，也可吸引遊客乘坐觀光。
多名里長要求路口監視器、道路鋪平等基層建設。區長鍾炳光表示，近年地方人士不斷建言，認為美濃客運站現有空間不足，建議搬遷至全聯超市對面停車場改建；位於美濃橋頭的菜市場景觀零亂，交通紊亂常引來警方取締，應該覓地設立公有市場。此外，美濃湖環湖路尚未全線完成，希望市府編列預算完成其餘路段，以利居民與遊客運動休閒，另有拓寬民族路南端及清興街替代道路開闢建議。
聽取各界意見後，韓國瑜指示各局處人員記錄與回應地方需求。
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