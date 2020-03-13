為出國夢碎遊客找出口 屏東海生館推浪漫玩法

台灣熱門觀光景點和海洋生態基地的屏東海生館，不僅是親子旅遊好去處，近幾年也成為網美熱門打卡景點，偶像劇先後來取景拍攝，但人氣也受新冠肺炎疫情影響；明天是白色情人節，海生館BOT海景公司特別推薦浪漫玩法，邀夫妻、情侶來趟絕美的海洋約會體驗，在讓人心煩的疫情延燒之際，創造甜蜜回憶，並強調每天實施嚴謹防疫措施，讓遊客玩的安心。

海生館推薦的浪漫網美打卡遊，可先在海生館地標「鯨魚親水廣場」一起脫掉鞋襪，踏入沁涼的水中，穿梭在巨大的鯨魚雕塑模型間，拍下陽光灑下與水相映的亮晶晶浪漫光景；走進色彩鮮豔的「珊瑚王國館珊瑚預覽缸」，與珊瑚和熱帶魚繽紛的色彩合影，是無敵唯美的身影，長84公尺的海底隧道，可感受被海洋包圍的幸福感，再和來自極地的小白鯨打招呼。

海景公司領劃部主任毛智瑋說，網友排名最佳拍攝點首名是世界水域館海藻森林的巨藻缸，巨大海藻森林搭上從缸體上方灑下的自然光線，由下而上由遠而近，剪影怎麼拍都超級唯美，其次是古代海洋旁的光之水母隧道和古代海洋入口的水母缸，隧道有巨大海月水母造型燈，穿插排列數個光纖水母燈，鏡面的反射加上旁邊的螢光彩繪，彷彿置身滿滿水母圍繞的海中，甜蜜指數破表。

他說，營造超夢幻氛圍的夜宿海生館，不論是海底隧道、海底海藻森林、企鵝區或鯊魚展示缸旁，給人難忘獨特的回憶；傍晚時分，建議遊客到海生館海堤散步，可眺望一望無際的台灣海峽美景，觀賞夕陽美景；本月15日起也推出服務業從業人員夜宿優惠，憑身份證及工作識別證，享兩人同行夜宿海生館贈送海洋卡1張，1年無限次免費入館。