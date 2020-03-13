高雄三民區各校園掛置捕蚊燈 教學生防蚊兼具識蚊

為遏阻登革熱病媒滋生，高雄市衛生局與教育局在三民區各學校掛置高效能捕蚊燈，讓校園防蚊兼具學生識蚊。三民區學校今天也在河堤國小舉行「校園種子師資登革熱防疫體驗營」，內容包含蚊體辨識、捕蚊燈操作等，讓防治登革熱從教育做起。

高雄市府選定三民區為109年登革熱示範區相關行動計畫，配合區級指揮中心，在每周擇定防疫區塊內校園，同步進行環境整頓與孳生源清除工作。

高雄市衛生局協助對示範區內學校掛置高效能捕蚊燈，今天在三民區有24所高中職、國中小，各掛置1至2個捕蚊燈。捕蚊燈是移動性的，河堤國小夜晚選定掛在廁所、地下室，白天也選在校園日照較小處，師生想從觀察捕獲的蚊子中，瞭解各校是否因地區、掛放位置等，可能出現不同蚊子種類與其他情況等。

高雄市教育局專委劉靜文說，希望透過教育方式，由校園自主監測，提升師生對斑蚊的認知，深化衛教宣導工作，同時對捕獲斑蚊情形，進行必要防治手段。教育局提醒各校努力防範新冠狀病毒的同時，別忽視登革熱孳生源清理工作，這次配合三民示範區，在三民區校園佈放高效能捕蚊燈與相關教育訓練，就是共同對抗登革熱病媒蚊。